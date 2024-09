Choque al Banco Nación: para la Policía, el hombre "estaba fuera de sus cabales"

" Estaba completamente fuera de sus cabales, no sabemos si bajo el efecto de estupefacientes . Antes del hecho estaba acompañado, al momento del hecho no. Su pareja dijo que él la bajó del auto unas cuadras antes. Él estaba decidido a hacer lo que hizo", informó.

También reveló que el detenido “tuvo tentativa de suicidio y lesiones”. "El gerente no lo conoce, nunca escuchó hablar de él", advirtió sobre la versión del pedido de un crédito.

"Tenía el cuchillo en la mano y estaba buscando la entrada del banco. Cuando dieron la voz de alto, no se resistió. Él dice que el banco le debe plata. Circuló 100 metros desde Santa Fe hasta estrellarse. Quería ingresar al banco y demostrar que tomaría represalias contra el banco", concluyó.

El choque contra el Banco Nación

Todos los datos apuntan que se trata de un hecho planeado. El coche hizo un largo tramo por una zona peatonal y luego apuntó directamente contra los cajeros, donde no se encuentran los guardias, por lo que no hubo heridos. Además, el vehículo chocó a una velocidad no tan excesiva. De haber sido más fuerte el impacto, el conductor hubiera perdido el control y hubiera caído con su auto al subsuelo. "El hombre lo hizo con la intención de destruir el banco, no iba a lastimar a nadie", analizó un empleado de una galería ubicada muy cerca de donde se produjo el choque, quien se enteró de los detalles de boca de un compañero del turno noche.

Choque banco nación 2.jpg

Vecinos y comerciantes fueron testigos del insólito episodio, aunque a esa hora muchos negocios ya estaban cerrados. Cuentan que el impacto del auto contra el vidrio hizo sonar la alarma. Pronto, llegaron al lugar entre 10 y 15 policías motorizados, que se sumaron a los que se encontraban custodiando las inmediaciones. El hombre salió de su auto sin resistirse. Las autoridades precisaron que secuestraron un cuchillo que llevaba en el vehículo. Una versión no confirmada sostiene que, unas cuadras antes del impacto, el conductor hizo bajar con una excusa a su mujer del auto.

Por estas horas, las cámaras de seguridad están siendo revisadas para establecer la mecánica del hecho y se busca avanzar con otras medidas para intentar definir las causas del episodio.

En las primeras horas de este martes, la sucursal del Banco Nación en el cruce de las peatonales estuvo menos concurrida de lo que están usualmente. Sin embargo, todos los que pasaban se detenían un rato a mirar el escenario donde, hace algunas horas, el insólito episodio: un choque en el cruce de las peatonales.