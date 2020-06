Burlando habló de Darthés y dijo que su estado es "angustiante"

A finales de 2018, Thelma Fardin denunció haber sido abusada sexualmente por el actor Juan Darthés durante una gira de Patito Feo en Nicaragua, en 2009. La actriz inició una causa penal contra el intérprete, que al tiempo de la denuncia se fue a vivir con su familia a Brasil. En este sentido, el abogado de Darthés, Fernando Burlando, habló acerca del estado en el que se encuentra.

El reconocido abogado fue entrevistado en el programa "Los Angeles de la Mañana" para hablar junto a Daniela Cortés sobre la denuncia al futbolista de Boca Sebastián Villa, quien fue denunciado por la mujer. Sin embargo, también aprovechó para revelar la situación de Juan Darthés, de 55 años, que actualmente reside en Brasil.

“Estoy convencido de que en Nicaragua no hay Justicia, sino que estamos frente a una dictadura política y judicial. Es más, hay casos en la Argentina en donde lo primero que se hacen son pericias a distintas personas que denuncian, como ocurrió con alguien muy conocido hace tiempo y se logró determinar una gran verdad”, comenzó diciendo el letrado al hablar sobre su representado.

Y, enseguida, agregó: “A Juan no le dieron esa oportunidad. Está como la persona que tiene que tener un exilio. En esto la literatura universal se ha expresado en infinidad de ocasiones dándonos a conocer lo que uno puede sentir cuando se lo destierra”.

Burlando sostuvo que lo que le sucede a Darthés es “lamentable y angustiante” porque en Nicaragua “no hay justicia”, de acuerdo al análisis que realizó sobre la manera que se actúa en el mencionado país.

Hace algunos meses trascendió que Darthés estaría preparando una especie de venganza contra su denunciante y empezara a hablar. Aunque un amigo del actor sostuvo que "hasta que no tengamos en mano una sentencia atestando su inocencia, Juan no va a hablar. Ahí será el momento de mostrar documentos y decir quiénes lo usaron para limpiar su imagen y quiénes firmaron notas mentirosas por maldad o por no saber hacer su trabajo. Hasta ese momento no es necesario alimentar caranchos".