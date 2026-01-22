Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

Hace dos años, el crimen de Lisandro “Licha” Gómez —apuñalado al parecer por alguna bronca en el barrio 7 de Septiembre—, exponía el avance en la zona de la llamada banda de Los Menores , que el joven de 18 años al parecer integraba. Disparos en represalia contra tres casas y un intento de incendio precedieron a la detención de una familia por el ataque: una mujer y dos de sus hijos que están en prisión preventiva acusados de rodear, insultar y golpear al muchacho antes de apuñalarlo en el torso. El plazo legal del arresto venció y este jueves, el día del segundo aniversario, fue prorrogado de manera extraordinaria de cara al juicio por el caso.

El crimen de Licha, jugador en las inferiores del club Donado, ocurrió al anochecer del 22 de enero de 2024. El chico estaba tomando gaseosas con unos amigos en la esquina de González del Solar y Schweitzer cuando cerca de las 20.30 llegó Victorina C., de entonces 20 años, y mantuvo una discusión con él. Según la reconstrucción del caso que realizó la fiscalía, minutos más tarde la joven regresó acompañada por su hermano Axel C., de 19, y su madre Natalí V., de 35, e increparon a Gómez gritándole “vos batís la cana”.

La fiscalía determinó que lo rodearon y lo agredieron con piedras y golpes de puño hasta que un integrante de la familia por entonces menor de edad, Misael C., extrajo un cuchillo tipo tramontina y apuñaló al muchacho en un costado del pecho. Luego huyeron todos hacia la casa familiar de Sarratea y Schweitzer. Una versión barrial indicaba que ese día el joven le había arrebatado dinero a Victorina , madre de un niño de tres años. Un dinero que llevaba para pagar una compra en un cotillón del barrio días antes del cumpleaños del nene.

Natalí y sus hijos quedaron presos entonces, acusados como coautores de un homicidio simple. Ante el vencimiento del plazo legal de dos años de detención el fiscal Ignacio Hueso solicitó este jueves la prórroga extraordinaria de la prisión preventiva por noventa días. En ese plazo prevé completar la audiencia preliminar al juicio por el caso.

La defensora pública Clarisa Sukerman se opuso: solicitó la libertad del grupo familiar o un plazo de detención más corto, además de la prisión domiciliaria para Victorina por ser mamá de un nene de 5 años. Tras escuchar los planteos de las partes la jueza Silvana Lamas dispuso la prórroga hasta el 22 de abril, además de recomendar que se fije la audiencia preliminar a la mayor brevedad posible.

La mención de Los Menores

El caso adquirió resonancia al mencionarse que el joven fallecido sería parte de la banda de Los Menores, como se denomina a un grupo de venta de drogas a baja escala en ese sector del noroeste rosarino. Un grupo considerado muy violento y con llegada en los barrios 7 de Septiembre, La Bombacha y Stella Maris. Tras el ataque, el chico quedó tendido en el lugar y a las 21 ingresó sin vida al Policlínico San Martín. Una fuente judicial indicó entonces que se lo investigaba como parte de la banda y que en noviembre del año anterior había sido allanada su casa.

>>Leer más: Imputaron a integrantes de una familia por el homicidio de un joven en el "7 de Septiembre"

La noticia del asesinato desató una noche de violencia en el barrio. Pasada la medianoche, allegados a la víctima fueron hasta una casa de Sarratea y Schweitzer donde vivían los acusados con intenciones de vengarse. Rompieron los tejidos, se metieron en el terreno en el que hay tres casas, balearon el frente de cada una e intentaron incendiarlas. Todo terminó cuando la policía arribó al lugar y hubo al menos 14 demorados, entre ellos quienes quedaron ligados al caso. El menor del grupo, a disposición de un juzgado de Menores.

Licha tenía domicilio en otro barrio pero creció en el 7 de Septiembre, en la casa de su abuela en Schweitzer al 8000. Jugaba al fútbol en las divisiones inferiores del club Agrupación Infantil Donado. Uno de sus profesores contó entonces a este diario que él le decía “Zurdo” y que era un prometedor enganche: “Me dejó helado saber esto. Lamentablemente se metió en el camino malo. Era un nene con un futuro de puta madre. Sé que tenía una vida complicada, yo lo tenía que estar buscando. Me interesaba como jugador y entonces lo iba a buscar, pero dejó en la pandemia”.