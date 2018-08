Balean con 17 tiros el frente de una concesionaria de autos de Oroño al 6000

Una concesionaria de Oroño al 6000 fue baleada la noche del miércoles por una persona que, sin bajarse de un Volkswagen Gol, disparó 17 tiros con una pistola automática hacia el frente del comercio. Los dueños del negocio, que se instaló allí hace unos seis meses, suponen que la agresión se basó en un "malentendido" por parte de un cliente que habría tenido un problema de pareja y que "de pronto nos culpó por algo que nosotros hicimos bien, como es tener todos los papeles en orden de la venta de un vehículo".

Las cámaras de vigilancia de varios negocios y casas vecinas, como así también de la misma concesionaria, muestran cómo el vehículo llegó a las 23.45 y sin salir del auto una persona comenzó a disparar. "Fueron al menos 17 tiros", admitió un empleado del local.

Leandro G. titular de la concesionaria, montó el negocio junto a su pareja, Andrea, hace unos meses. "Antes acá había una concesionaria que se cerró y creemos por un lado que alguien se pudo haber confundido y baleado el local pensando que era del antiguo dueño", dijo Andrea. No obstante la joven arriesgó otra hipótesis: "Ayer recibimos una llamada de un cliente que nos dijo: «Ustedes no me conocen, no saben quién soy», de manera amenazante. Suponemos que es por un vehículo que vendimos a una ex pareja de este hombre. Ella lo compró de buena fe. Pero es una suposición".

Lo cierto es que a las 8, cuando Leandro llegó al local, se encontró con que no había un solo vidrio sano y sobre la pared del frente se veían al menos tres impactos. Uno rozó un tanque de gas. El personal de la Policía de Investigaciones que arribó al lugar recogió "al menos ocho" vainas calibre 9 milímetros.

"Los vecinos escucharon varios tiros, pero no creen que haya sido una ametralladora. Nos dijeron que se escuchaban como espaciados y aunque vimos unas imágenes de las cámaras que registraron el ataque , nos falta ver otras", aseguraron los dueños de la concesionaria a este diario.

Los tiros no atravesaron los vehículos en exhibición: "Nunca tuvimos problemas ni vamos a tenerlos, vendemos bien y somos serios. Esto fue un problema de malos entendidos" aseguró Andrea.