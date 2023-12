Balacera contra un condominio causa alarma entre los vecinos de barrio Refinería

Una balacera sacudió este lunes a la tarde a los vecinos de barrio Malvinas, ex Refinería, en el norte de Rosario. El blanco fue el portón de acceso de un condominio ubicado en Corvalán al 400 , entre Falucho y Rawson. Según el relato de testigos del tiroteo, los disparos fueron efectuados desde una moto en la que iban dos hombres . La policía levantó en el lugar 6 vainas servidas de calibre 9 milímetros y se constataron 5 impactos de bala. No hubo heridos.

Crimen del chofer: el fiscal confirmó que el ataque a tiros "no estaba dirigido al chofer"

Se trata de un complejo de varios departamentos y oficinas. En declaraciones a LT8 , uno de los vecinos de lugar narró lo ocurrido: “Por suerte yo no estaba en mi casa. Llegué alrededor de las 17. Estaban todos los vecinos en la calle. Hacía cinco minutos que habían pasado dos personas en moto en contramano, efectuando disparos contra el frente del condominio”, contó.

Precisó además que su departamento está ubicado sobre el frente del complejo y que cinco disparos dieron contra una de las ventanas. “Una bala entró por la ventana de mi casa y pegó sobre la puerta del baño, y otra bala dio contra el portón del lugar donde guardo el auto”, agregó. Otros testigos indicaron que los pistoleros pasaron en contramano por Corvalán y desaparecieron por Falucho hacia la zona norte.

“Los vecinos contaron que uno de los que iba en la moto tenía una campera de la EPE. Hubo vecinos que los vieron. En la otra cuadra también dispararon y parece que desde ahí les respondieron. No sé si allí vive un policía. Acá vive gente de trabajo. No hubo amenazas previas. Esto me tiene descolocado. Vivimos en una de las zonas más caras de Rosario, a una cuadra de Puerto Norte. Acá a dos cuadras hay un destacamento policial y estamos desprotegidos”, agregó el vecino.