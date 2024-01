Balacera contra un camión recolector: "Hay que solucionar esta situación"

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , el titular del sindicato contó cómo sucedió el ataque de anoche. “Los muchachos estaban trabajando normalmente y apareció una moto. Los ocupantes Efectuaron varios disparos contra la parte trasera del camión y dejaron una nota. El mensaje hace mención de presos que no tienen visitas”.

“A raíz de eso , se tomó la determinación de que se suspenda el servicio y que los camiones vuelvan a las empresas , por las dudas para que esto no pase a mayores como lo que ocurrió con los colectiveros”, dijo Andrada, quien agregó: “A las 10 y media tenemos una reunión con Cococcioni. Ahí vamos a evaluar los pasos a seguir. En esa zona ya tuvimos un problema con un camión de carga lateral. En el caso de anoche dispararon contra un vehículo de carga trasera. Es un sector peligroso”.

Andrada se mostró esperanzado en que la situación vivida anoche por sus afiliados no escale hacia un paro o medida de protesta. “Veremos qué nos dice el ministro. No quiero opinar de seguridad, porque ellos son los profesionales y saben lo que hay que hacer. Pero tienen que darle un corte a esto, porque los rosarinos no podemos vivir así”, dijo.