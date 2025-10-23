Central informó que Juan Giménez fue operado de la rodilla tras la lesión que sufrió ante Riestra

La intervención quirúrgica del zaguero central se demoró porque tuvieron que esperar que cicatrizaran otras lesiones. Le espera una larga recuperación

Juan Giménez es retirado en el carrito sanitario tras la lesión de rodilla que sufrió en el empate de Central ante Riestra.

Central emitió un nuevo parte médico sobre Juan Giménez , pero en esta ocasión para informar que el zaguero central canalla fue intervenido quirúrgicamente luego de la lesión de rodilla que sufrió en el partido ante Deportivo Riestra el pasado 16 de agosto, por la quinta fecha del torneo Clausura.

La operación se realizó dos meses después de sufrir la lesión y si bien no hubo información precisa en ese sentido, la demora se debió a que tuvieron que esperar que cicatrizaran algunas lesiones que sufrió, además de la del ligamento cruzado anterior .

"Juan Giménez fue intervenido quirúrgicamente hoy de forma satisfactoria del ligamento cruzado anterior, colateral interno y lesión de menisco externo en la rodilla izquierda. La intervención estuvo a cargo de los doctores José Luis Aparicio, Lisandro Nardin y Hernán Giuria.", reza el parte médico que emitió el club de Arroyito en la tarde de este jueves en sus redes sociales tras la operación que le realizaron al defensor.

La lesión de Juan Giménez

De esta forma, a Giménez le espera un largo proceso de recuperación, por lo que no estará disponible siquiera para la próxima pretemporada. Recién estará para volver a mediados de 2026.

A Juan Giménez la lesión le llegó en el momento en el que se estaba hablando de una posible venta al fútbol europeo. Nunca nadie lo confirmó, pero varias fuentes coincidieron en que la venta estaba prácticamente cerrada en una cifra millonaria.

En ese partido, que Central ganaba con gol de cabeza de Alejo Veliz, Giménez intentó un cruce frente a la arremetida de un delantero de Riestra y allí sufrió la grave lesión de rodilla. Inmediatamente fue reemplazado por Juan Cruz Komar.