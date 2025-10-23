La Capital | Ovación | Central

Central informó que Juan Giménez fue operado de la rodilla tras la lesión que sufrió ante Riestra

La intervención quirúrgica del zaguero central se demoró porque tuvieron que esperar que cicatrizaran otras lesiones. Le espera una larga recuperación

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

23 de octubre 2025 · 17:55hs
Juan Giménez es retirado en el carrito sanitario tras la lesión de rodilla que sufrió en el empate de Central ante Riestra.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Juan Giménez es retirado en el carrito sanitario tras la lesión de rodilla que sufrió en el empate de Central ante Riestra.

Central emitió un nuevo parte médico sobre Juan Giménez, pero en esta ocasión para informar que el zaguero central canalla fue intervenido quirúrgicamente luego de la lesión de rodilla que sufrió en el partido ante Deportivo Riestra el pasado 16 de agosto, por la quinta fecha del torneo Clausura.

La operación se realizó dos meses después de sufrir la lesión y si bien no hubo información precisa en ese sentido, la demora se debió a que tuvieron que esperar que cicatrizaran algunas lesiones que sufrió, además de la del ligamento cruzado anterior.

"Juan Giménez fue intervenido quirúrgicamente hoy de forma satisfactoria del ligamento cruzado anterior, colateral interno y lesión de menisco externo en la rodilla izquierda. La intervención estuvo a cargo de los doctores José Luis Aparicio, Lisandro Nardin y Hernán Giuria.", reza el parte médico que emitió el club de Arroyito en la tarde de este jueves en sus redes sociales tras la operación que le realizaron al defensor.

>>Leer más: En Central, Di María marca la diferencia: con 37 años es el goleador y el de más minutos en cancha

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1981453422059569197&partner=&hide_thread=false

La lesión de Juan Giménez

De esta forma, a Giménez le espera un largo proceso de recuperación, por lo que no estará disponible siquiera para la próxima pretemporada. Recién estará para volver a mediados de 2026.

A Juan Giménez la lesión le llegó en el momento en el que se estaba hablando de una posible venta al fútbol europeo. Nunca nadie lo confirmó, pero varias fuentes coincidieron en que la venta estaba prácticamente cerrada en una cifra millonaria.

En ese partido, que Central ganaba con gol de cabeza de Alejo Veliz, Giménez intentó un cruce frente a la arremetida de un delantero de Riestra y allí sufrió la grave lesión de rodilla. Inmediatamente fue reemplazado por Juan Cruz Komar.

Noticias relacionadas
Alejo Veliz impacta de cabeza y marca el primero de Central en la victoria ante Vélez. El último triunfo como visitante del Canalla.

Central va a la caza de puntos importantes en un escenario en el que hasta aquí hizo un gran papel

El Gigante de Arroyito será sede de una de las semifinales de la Copa Argentina

Copa Argentina: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante

sarmiento vs central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Así arrancó todo. Di María saluda en el primer contacto que tuvo con los hinchas, previo a Godoy Cruz.

Di María goleador y dueño de un registro que lo destaca como el gran referente canalla

Ver comentarios

Las más leídas

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

El 8, un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

"El 8", un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Lo último

En Central hay un futbolista entrará condicionado a jugar los 45 minutos que quedan ante Sarmiento

En Central hay un futbolista entrará condicionado a jugar los 45 minutos que quedan ante Sarmiento

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Contramarcha por la visita de Milei: escasa asistencia y fuerte operativo policial

Contramarcha por la visita de Milei: escasa asistencia y fuerte operativo policial

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Plantea que, para detener a Ghiselli, los investigadores omitieron los delitos cometidos por una testigo de identidad reservada que aportó información

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas
la ciudad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy
Policiales

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas
Política

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río
LA CIUDAD

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

El 8, un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

"El 8", un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Ovación
Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Por Carlos Durhand
Ovación

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Central informó que Juan Giménez fue operado de la rodilla tras la lesión que sufrió ante Riestra

Central informó que Juan Giménez fue operado de la rodilla tras la lesión que sufrió ante Riestra

La gama Esprit Alpine fue presentada en simultáneo por Circular en Rosario y Franco Colapinto en México

La gama Esprit Alpine fue presentada en simultáneo por Circular en Rosario y Franco Colapinto en México

Policiales
Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

La Ciudad
Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas
la ciudad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Milei en Rosario: blindan el parque de España con un fuerte operativo de seguridad

Milei en Rosario: blindan el parque de España con un fuerte operativo de seguridad

Acá lo tienen: cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal
Policiales

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del Estado bobo
Policiales

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del "Estado bobo"

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada
Policiales

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

La Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer
POLICIALES

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Pullaro: No nos negamos al debate, pero no nos vamos a someter al poder central

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro: "No nos negamos al debate, pero no nos vamos a someter al poder central"

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Por Javier Felcaro
Política

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central
Policiales

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League
Ovación

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League

El 8, un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda
Policiales

"El 8", un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo
Ovación

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Por Matías Petisce
La Ciudad

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones
La Ciudad

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario más alto de la historia
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario más alto de la historia

Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar
Política

Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
Policiales

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central
Zoom

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón
la region

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber
Información General

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber