La Capital | Policiales | abogado

Detienen en Buenos Aires a un abogado por sus vínculos con la banda del narco Fran Riquelme

Fiscales de Rosario buscarán imputarlo esta semana como miembro de la asociación ilícita liderada por el recluso ya condenado a prisión perpetua

31 de agosto 2026 · 10:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
Detienen en Buenos Aires a un abogado sospechado de participar en la banda de Fran Riquelme.

Detienen en Buenos Aires a un abogado sospechado de participar en la banda de Fran Riquelme.

Un abogado penalista fue detenido este lunes en el barrio porteño de Palermo por sus presuntos vínculos con la organización criminal liderada por el recluso Fran Riquelme. La detención fue pedida por fiscales que lo imputarán como miembro de la asociación ilícita.

Se trata de Martín C., quien no forma parte del equipo de defensores que Francisco Riquelme tuvo en el último juicio por el que en mayo pasado fue condenado a prisión perpetua. Sin embargo el letrado tiene relación con distintos integrantes del mundo delictivo de Rosario, entre ellos personas vinculadas al clan Riquelme.

>> Leer más: El tribunal que condenó a Francisco Riquelme sugirió investigar posible connivencia institucional

La detención se produjo luego de una investigación que puso el foco en sus movimientos y, particularmente, en el presunto papel que habría desempeñado como intermediario de comunicaciones dentro de la estructura. Fuentes del caso confirmaron que se comunicaba con los miembros de la banda mediante llamadas autorizadas por su rol profesional.

Abogado sospechoso

El procedimiento fue solicitado por las fiscales Mercedes Banchio, de la Unidad de Microtráfico, y Marina Vigo de la Unidad de Violencias Áltamente Lesivas. El operativo, en tanto, fue realizado por efectivos de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales, en coordinación con la Tropa de Operaciones Especiales y la Policía Federal.

Según la información difundida por Rosario3, los investigadores venían siguiendo los movimientos del abogado desde hacía varios días. Este lunes los agentes lo siguieron cuando salió de una propiedad ubicada en Uriarte al 1500 y finalmente lo interceptaron en inmediaciones de Scalabrini Ortiz al 2400, en Palermo.

>> Leer más: Fran Riquelme habló en juicio: "No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado"

En principio la audiencia imputativa se realizará el próximo viernes y el abogado Martín C. será imputado como miembro de la asociación ilícita. Los investigadores sospechan que utilizaba sus contactos y su actividad profesional para triangular llamadas y trasladar mensajes entre Francisco Riquelme, Jonatan Riquelme, Ezequiel Riquelme y otras personas que son objeto de investigación.

La perpetua a Fran Riquelme

El 29 de mayo de 2026 Francisco “Fran” Riquelme fue condenado a prisión perpetua como jefe de una banda narcocriminal e instigador de dos homicidios. El juicio terminó con doce condenas a la pena máxima y abordó 42 hechos, entre homicidios, balaceras, femicidios y extorsiones.

>> Leer más: La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

Riquelme fue señalado como el jefe de una organización que continuó operando mientras él estaba detenido en la cárcel de Piñero. De acuerdo con la reconstrucción realizada durante el juicio, desde prisión impartía órdenes a integrantes que permanecían en libertad y participaba en la disputa territorial por el control del narcomenudeo en distintos barrios de Rosario.

La nueva detención en Buenos Aires vuelve a poner bajo la lupa la estructura que, según la investigación judicial, permitió que la organización mantuviera mecanismos de comunicación y coordinación pese al encarcelamiento de su principal referente.

Noticias relacionadas
asesinaron a balazos a un joven de 26 anos en la zona sur de rosario

Asesinaron a balazos a un joven de 26 años en la zona sur de Rosario

Policías demorados. La Prefectura Naval Argentina hizo el operativo en Brandoni al 1900, en la ciudad de Rosario.

Demoraron a dos policías de Santa Fe que compraban droga en un búnker rosarino

Las víctimas fueron atendidas en el Hospital Carrasco.

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y lesionaron a su acompañante

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela.

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Ver comentarios

Las más leídas

Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas vacaciones de 9 días

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas "vacaciones" de 9 días

Lo último

Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado

Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado

Messi anunció su retiro de la selección argentina

Messi anunció su retiro de la selección argentina

Colapinto correrá en Monza: días y horarios del GP de Italia de la Fórmula 1

Colapinto correrá en Monza: días y horarios del GP de Italia de la Fórmula 1

Messi anunció su retiro de la selección argentina

El futbolista de Inter Miami dio a conocer la decisión a menos de un mes de la muerte de su padre Jorge Messi en Rosario

Messi anunció su retiro de la selección argentina
La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente
La Ciudad

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

Detienen en Buenos Aires a un abogado por sus vínculos con la banda del narco Fran Riquelme
Policiales

Detienen en Buenos Aires a un abogado por sus vínculos con la banda del narco Fran Riquelme

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto salió de terapia intensiva
Policiales

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto salió de terapia intensiva

Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90
La Región

Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90

Corte Suprema de Santa Fe: última función de un ministro antes de su reemplazo
Política

Corte Suprema de Santa Fe: última función de un ministro antes de su reemplazo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas vacaciones de 9 días

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas "vacaciones" de 9 días

Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90

Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90

Ovación
Colapinto correrá en Monza: días y horarios del GP de Italia de la Fórmula 1
Ovación

Colapinto correrá en Monza: días y horarios del GP de Italia de la Fórmula 1

Colapinto correrá en Monza: días y horarios del GP de Italia de la Fórmula 1

Colapinto correrá en Monza: días y horarios del GP de Italia de la Fórmula 1

El argentino Mariano Navone tras su histórico triunfo ante Novak Djokovic: Es una locura

El argentino Mariano Navone tras su histórico triunfo ante Novak Djokovic: "Es una locura"

Mariano Navone sorprendió al mundo y dio el batacazo ante Novak Djokovic en el US Open

Mariano Navone sorprendió al mundo y dio el batacazo ante Novak Djokovic en el US Open

Policiales
Detienen en Buenos Aires a un abogado por sus vínculos con la banda del narco Fran Riquelme
Policiales

Detienen en Buenos Aires a un abogado por sus vínculos con la banda del narco Fran Riquelme

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto salió de terapia intensiva

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto salió de terapia intensiva

Detuvieron a Callejero Fino: iba con un arma en una camioneta sin patente

Detuvieron a Callejero Fino: iba con un arma en una camioneta sin patente

Asesinaron a balazos a un joven de 26 años en la zona sur de Rosario

Asesinaron a balazos a un joven de 26 años en la zona sur de Rosario

La Ciudad
Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado
La Ciudad

Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

El puente Rosario-Victoria quedó cortado por vuelco de un auto tras un choque

El puente Rosario-Victoria quedó cortado por vuelco de un auto tras un choque

Deporte de alto rendimiento: los riesgos para la salud mental y cómo salir del error

Deporte de alto rendimiento: los riesgos para la salud mental y cómo salir del "error"

Primera C: Central Córdoba y Leones FC jugarán dos partidos claves para el Reducido

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Central Córdoba y Leones FC jugarán dos partidos claves para el Reducido

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos
La Ciudad

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Asesinaron a balazos a un joven de 26 años en la zona sur de Rosario
Policiales

Asesinaron a balazos a un joven de 26 años en la zona sur de Rosario

El empleo privado formal acumula doce meses consecutivos de caída
Economía

El empleo privado formal acumula doce meses consecutivos de caída

Newells: un sólo retoque en la lista de concentrados para visitar a Estudiantes
Ovación

Newell's: un sólo retoque en la lista de concentrados para visitar a Estudiantes

Tengo muchas ganas de jugar el clásico, dijo Marco Ruben tras el traspié ante el Lobo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

"Tengo muchas ganas de jugar el clásico", dijo Marco Ruben tras el traspié ante el Lobo

El tiempo en Rosario: lunes templado, aunque con algunas chances de lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes templado, aunque con algunas chances de lluvia

Autodespacho en estaciones de servicio, una alternativa que aún no impacta

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Autodespacho en estaciones de servicio, una alternativa que aún no impacta

Detuvieron a Callejero Fino: iba con un arma en una camioneta sin patente
Policiales

Detuvieron a Callejero Fino: iba con un arma en una camioneta sin patente

Vecinos de Alberdi recuperan el Superí, un emblemático club del barrio
La Ciudd

Vecinos de Alberdi recuperan el Superí, un emblemático club del barrio

Cadetes de Rosario insisten con implementar el botón de pánico y monitoreo GPS
La Ciudad

Cadetes de Rosario insisten con implementar el botón de pánico y monitoreo GPS

Google Maps le hizo caso a Trump: ahora el lago Ontario se llama lago América
Información General

Google Maps le hizo caso a Trump: ahora el lago Ontario se llama lago América

Nepal se encuentra en alerta ante la posibilidad de nuevas inundaciones
Información General

Nepal se encuentra en alerta ante la posibilidad de nuevas inundaciones

En un referéndum, Islandia rechazó ingresar a la Unión Europea
El Mundo

En un referéndum, Islandia rechazó ingresar a la Unión Europea

¿Cómo varió la producción agrícola en los últimos 10 años?
Agro

¿Cómo varió la producción agrícola en los últimos 10 años?

Santa Fe Business Forum, el tinder de negocios para matchear oportunidades
La Ciudd

Santa Fe Business Forum, el tinder de negocios para matchear oportunidades

Bioquímicas restituye legajos de dos docentes víctimas del terrorismo de Estado
La Ciudad

Bioquímicas restituye legajos de dos docentes víctimas del terrorismo de Estado

La Feria Internacional del Libro Rosario vuelve al Cultural Fontanarrosa
La Ciudad

La Feria Internacional del Libro Rosario vuelve al Cultural Fontanarrosa

Dos detenidos en Baigorria y Bermúdez por microtráfico y posible provisión de armas
Policiales

Dos detenidos en Baigorria y Bermúdez por microtráfico y posible provisión de armas

Las Leonas, campeonas: el dato con fuerte impacto en el hockey de Rosario
Ovación

Las Leonas, campeonas: el dato con fuerte impacto en el hockey de Rosario