Detienen en Buenos Aires a un abogado por sus vínculos con la banda del narco Fran Riquelme

Fiscales de Rosario buscarán imputarlo esta semana como miembro de la asociación ilícita liderada por el recluso ya condenado a prisión perpetua

Detienen en Buenos Aires a un abogado sospechado de participar en la banda de Fran Riquelme.

Un abogado penalista fue detenido este lunes en el barrio porteño de Palermo por sus presuntos vínculos con la organización criminal liderada por el recluso Fran Riquelme. La detención fue pedida por fiscales que lo imputarán como miembro de la asociación ilícita.

Se trata de Martín C., quien no forma parte del equipo de defensores que Francisco Riquelme tuvo en el último juicio por el que en mayo pasado fue condenado a prisión perpetua. Sin embargo el letrado tiene relación con distintos integrantes del mundo delictivo de Rosario, entre ellos personas vinculadas al clan Riquelme.

La detención se produjo luego de una investigación que puso el foco en sus movimientos y, particularmente, en el presunto papel que habría desempeñado como intermediario de comunicaciones dentro de la estructura. Fuentes del caso confirmaron que se comunicaba con los miembros de la banda mediante llamadas autorizadas por su rol profesional.

Abogado sospechoso

El procedimiento fue solicitado por las fiscales Mercedes Banchio, de la Unidad de Microtráfico, y Marina Vigo de la Unidad de Violencias Áltamente Lesivas. El operativo, en tanto, fue realizado por efectivos de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales, en coordinación con la Tropa de Operaciones Especiales y la Policía Federal.

Según la información difundida por Rosario3, los investigadores venían siguiendo los movimientos del abogado desde hacía varios días. Este lunes los agentes lo siguieron cuando salió de una propiedad ubicada en Uriarte al 1500 y finalmente lo interceptaron en inmediaciones de Scalabrini Ortiz al 2400, en Palermo.

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En principio la audiencia imputativa se realizará el próximo viernes y el abogado Martín C. será imputado como miembro de la asociación ilícita. Los investigadores sospechan que utilizaba sus contactos y su actividad profesional para triangular llamadas y trasladar mensajes entre Francisco Riquelme, Jonatan Riquelme, Ezequiel Riquelme y otras personas que son objeto de investigación.

La perpetua a Fran Riquelme

El 29 de mayo de 2026 Francisco “Fran” Riquelme fue condenado a prisión perpetua como jefe de una banda narcocriminal e instigador de dos homicidios. El juicio terminó con doce condenas a la pena máxima y abordó 42 hechos, entre homicidios, balaceras, femicidios y extorsiones.

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Riquelme fue señalado como el jefe de una organización que continuó operando mientras él estaba detenido en la cárcel de Piñero. De acuerdo con la reconstrucción realizada durante el juicio, desde prisión impartía órdenes a integrantes que permanecían en libertad y participaba en la disputa territorial por el control del narcomenudeo en distintos barrios de Rosario.

La nueva detención en Buenos Aires vuelve a poner bajo la lupa la estructura que, según la investigación judicial, permitió que la organización mantuviera mecanismos de comunicación y coordinación pese al encarcelamiento de su principal referente.