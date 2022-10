Aníbal Fernández, sobre la amenaza a la prensa: "No hay que esperar soluciones mágicas"  

El ministro de Seguridad aseguró que en Rosario se está haciendo un "trabajo muy fuerte", pero que el problema "no es fácil y tiene 20 años".

“Yo subí ese tema porque hay que visibilizar, nosotros vamos a seguir profundizándolo como venimos haciendo” , aseguró en C5N el titular de la cartera de seguridad, aunque advirtió la lucha contra el crimen organizado “no es tan fácil” porque hace 20 años que se instaló en Rosario. “Es un trabajo muy fuerte el que estamos haciendo, pero no se pueden esperar soluciones mágicas, son conclusiones que hay que esperarlas” , enfatizó.

Este martes apareció un cartel que rezaba: “A todos los medios de Rosario. Dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua xq vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode. Si no caravana con el Noba” (sic). Estaba colgado sobre la reja perimetral de la sede del viejo Canal 5, en avenida Belgrano al 100, a metros del Monumento Nacional a la Bandera, una zona que el lunes feriado tuvo una gran concurrencia.

En el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal de la Unidad de Balaceras, Federico Rébola, se allanó una celda de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, donde se encuentra alojado Iván Ariel “Lolo” G., imputado de haber participado en el homicidio de Mariel Lezcano, de 21 años, quien el 13 de octubre del año pasado fue asesinada a tiros por un sicario que la baleó cuando abrió la puerta de su casa en barrio Tablada.

Consultado sobre qué falla en el control de las bandas que asolan a Rosario, Fernández dijo: “No es tan fácil, son 20 años que se instalaron en este tema, nuestra tarea respecto de comando unificado que hicimos en el mismo lugar de Rosario, con características similares a lo que hicimos en Río Negro. Ya llevamos más de 1300 detenidos, no es un chiste, tenemos más de 3500 efectivos entre las cuatro fuerzas, es un trabajo muy fuerte el que se está haciendo, pero no se pueden esperar soluciones mágicas, son conclusiones que hay que esperarlas”.

Con respecto a labor de la Justicia, afirmó: “Para poder hacer todo lo que se está haciendo, para poder ingresar a los hogares a allanar y para que tengamos todo lo que tenemos que tener necesitamos tanto que los fiscales provinciales, que están trabajando bien, como los federales, que están trabajando bien, nos den toda la carnadura de lo que necesitamos nosotros para esos allanamientos”.

“Debo reconocer que cuando arrancamos todo el mundo le tiraba el sayo contra la policía de Santa Fe y que el actual ministro de Seguridad de Santa Fe (Rubén Rimoldi) está haciendo un trabajo muy bueno”, destacó el funcionario nacional, y añadió: “Él fue un ex policía de Santa Fe que conoce mucho y que ha traído gente con mucho profesionalismo que puede aportarnos y que ha recuperado muchísima gente que puede aportarnos elementos contundentes a la hora de tomar decisiones respecto de lo sucedido”.

“Pero no es un tema tampoco de hoy para mañana, tiene 20 años este tema”, concluyó.