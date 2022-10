Allanaron una celda de Piñero tras la pista de amenazas a periodistas

“A todos los medios de Rosario. Dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua xq vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode. Si no caravana con el Noba” (sic). Eso decía el cartel que apareció ayer colgado de las rejas de la puerta de Telefé Rosario-Canal 5, en avenida Belgrano al 1000. Tras ello las repercusiones no se hicieron esperar y desde distintos sectores de la sociedad se hicieron oír voces de repudio en una ciudad que no para de asombrarse por este tipo de episodios como por ataques más feroces que se cobran vidas inocentes o dejan baleados en grave estado. En el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Federico Rébola, de la Unidad de Balaceras, se habrían recibido datos sobre los posibles ejecutores del hecho por lo que la tarde de ayer se allanó una celda de la cárcel de Piñero donde está alojado un joven acusado por el crimen de una joven ocurrido en barrio Tablada en octubre de 2021 instigado por el jefe del clan Funes.