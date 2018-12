"Al fin te encontré", le dijo a su víctima y le hundió una puñalada

"Al fin te encontré", dijo un hombre que iba a bordo de una moto a Guillermo David Oviedo, de 44 años, que alrededor de las siete de la tarde del sábado estaba comiendo un sándwich y bebiendo una cerveza en un zaguán de la calle Puelches en barrio Ludueña. Un segundo después el agresor bajó de la moto y lo hirió a Oviedo de una puñalada en el tórax. La víctima falleció minutos después en la puerta de la escuela "Luisa Mora de Olguín", de Humberto Primo y Camilo Aldao.

Oviedo era vendedor ambulante y normalmente caminaba por el barrio ofreciendo distintos productos. En estos días vendía bolsas plásticas para residuos. Según vecinos del lugar el hombre tenía familia por la zona que está atrás de la vía. "Dicen que por Puelches apareció esta persona en moto, le gritó y lo acuchillo".

A 40 metros

Oviedo vivía en el barrio 7 de Septiembre y estaba en Ludueña trabajando junto a un amigo en la venta de artículos. "El que estaba con él se asustó mucho y me dijo que el hombre que bajó de la moto estaba muy loco y que por ahí lo conocía a Oviedo, y que lo hincó ahí no más. El herido caminó unos cuarenta metros y después cayó en la vereda. El compañero le dijo a varios vecinos que llamaran a una ambulancia, pero esa ambulancia no llegó nunca. El muchacho se desangró en la vereda", contó una vecina de forma cruda.

La versión prevaleciente es que el móvil fue una venganza. Por su lado la víctima no tenía prontuario abierto ni pesaba sobre él pedido de captura ni registraba antecedentes penales.

"Lo sorprendió este hombre que lo acuchilló. Una vez herido el muchacho estaba tirado y no hablaba.

"El amigo le dijo a otros vecinos que pensó en defenderlo pero que si lo hacía por ahí lo mataban a él también. Dicen que la madre del muerto vivía en el barrio 7 de septiembre y que acá en Ludueña vivía una mujer que él tenía o una hija, pero los vecinos no saben mucho", contó otra vecina a este diario.

El sumario del caso se radicó en la seccional 12ª por jurisdicción y en la Fiscalía de Homicidios Dolosos a cargo de Luis Shiapa Pietra quien ordenó relevamiento de de cámaras en el lugar y registro de rastros y evidencias en la zona.