Adolescente liberado tras un secuestro: "Tiene una historia de vida muy dura"

El director del Hospital Vilela agregó que, tras varias horas de haber ingresado al efector, “el chico está bien, se puede hablar con él, ahora se va a alimentar, estuvo compensado hemodinámicamente". Sostuvo: "Ahora está tranquilo, pero es un chico con una historia de vida muy dura que debe ser abordada en forma integral incluso desde este hospital”.

Casín agregó que el menor no tenía antecedentes de atención en el Hospital Vilela. “Lo estamos conociendo. El Equipo de Salud Mental está trabajando con él. En el hospital funciona hace muchísimos años un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y una médica especialista en estos temas que hacen un abordaje integral. Vamos a trabajar mucho con él”.

vilela.jpg Un chico sufrió graves quemaduras y está internado en el Hospital Vilela.

Casín añadió que ya interviene también la Justicia de Menores y Fiscalía y se tomaron algunas medidas para proteger su integridad física. “Hablamos con la madre. Hasta el momento, no hay padre a la vista. La mamá contó que no tenía contacto con el chico desde el viernes pasado, algo que era habitual porque de tanto en tanto se iba de la casa. Manifestó que conocías algunas situaciones y es por eso que lo ocurrido no la asombró tanto. El chico relató toda la situación que vivió durante los tres en que estuvo cautivo”.

Crónica de un secuestro

Fuentes oficiales señalaron que el caso trascendió ayer ayer a las cuatro y media de la tarde. En una llamada a la central de emergencias del 911, se denunció que tres hombres tendrían privado de la libertad a un menor de edad en una vivienda ubicada en Larralde y bulevar Seguí, en la zona sudoeste de Rosario.

Hacia allí se dirigió personal del Comando Radioeléctrico, de la Patrulla de Acción Táctica y de la Brigada Motorizada. Según los voceros, en ese lugar los policías hallaron una moto Honda Wave de color blanca en la puerta de un pasillo. Desde la calle, los policías visualizaron y aprehendieron a tres sospechosos, uno de los cuales tenía la llave de encendido del rodado.

Al mismo tiempo, en otro de los pasillos encontraron a un menor maniatado en una vivienda, donde también se halló un revólver calibre 32. Todo el procedimiento con las personas demoradas fue derivado horas después a la seccional 32ª por razones de jurisdicción. Por este hecho, la policía detuvo a tres sospechosos, identificados como Manuel G., de 23 años; Uriel Rubén P., de 18, y Máximo Elías C., de 20. En el mismo procedimiento, los investigadores incautaron una moto y un revólver calibre 32.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) consignaron a La Capital que esta causa actúa la fiscalía de Flagrancia en turno, Sebastián Narvaja, y que esos tres hombres quedarán detenidos por el momento. Desde el organismo judicial agregaron que se solicitaron actuaciones policiales para corroborar datos aportados. "Se hará la audiencia de control de detención y en los próximos días (puede que la semana que viene) la audiencia imputativa. Hay detalles que se reservan dado que hay un menor involucrado como víctima", agregaron desde el MPA.

En principio, los tres sospechosos quedan detenidos por la privación ilegal de la libertad de menor, y en relación a los objetos secuestrados (moto y arma de fuego) "se solicitaron informes".