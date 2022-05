Perotti: "La situación por el narcotráfico en la provincia no da para más"

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti , reclamó "más jueces y más fiscales que actúen y que manden a la cárcel a los delincuentes" porque "la situación por el narcotráfico en la provincia no da para más". Lo hizo en el marco de la cumbre del Poder Judicial en que se realizó este jueves en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El gobernador destacó la importancia de la jornada que se realizó este jueves en materia de seguridad. "Estamos todos unidos para combatir el delito. En nuestra provincia el delito avanzó mucho, y la única manera es combatirlo, no darle tregua. Los jueces aquí reunidos, la presencia de la Corte Suprema de Justicia en nuestra ciudad de Rosario, es un claro mensaje. No estamos mirando para otro lado, estamos en la misma lucha”.

En ese sentido, agregó: "Cada uno debe hacer su parte. Nosotros empezamos rompiendo los vínculos del delito con el Estado. Seguimos avanzando, pero necesitamos de más fuerzas. Esto no lo soluciona una sola persona, ni la provincia sola. Esto es mucho más grande y lo vamos a vencer entre todos. Tengo toda la voluntad de acabar con la lacra que le complica la vida a toda la gente buena, que genera miedo y que quiere imponer el caos”.

También deslizó que algunas situaciones de inseguridad son la respuesta de haber avanzado contra la delincuencia. "La detención de los narcos poderosos, tiene consecuencias como las graves amenazas que se hicieron por WhatsApp. Es una forma de amedrentar, de generar miedo para mantenerse en la impunidad en la que vivían. No nos vamos a detener. La gran mayoría de la fuerza policial lo tiene claro, y son ellos quienes realizan allanamientos y detenciones, pues tienen la tarea de cuidar y defender a los ciudadanos”.

“Si encontramos a alguien que está conspirando o favoreciendo la actividad narco, terminará compartiendo la cárcel con ex jefes de policía de épocas anteriores”, aseveró, al tiempo que agregó: "Debemos estar todos del mismo lado, luchando contra estas lacras que lucran con el veneno que genera adicción en los jóvenes”.

Además, no dudó en aseverar que “la situación no da para más. Estamos trabajando junto a organizaciones sociales, curas, pastores, trabajadores y empresarios para que la podredumbre narco no siga ramificándose”.

El mandatario santafesino reclamó contar con más herramientas para dar la lucha contra el delito: “Necesitamos más jueces y más fiscales que actúen y que manden a la cárcel a los delincuentes. Necesitamos más dureza en las penas y un mayor aislamiento en las cárceles. De nada sirve que vayan a gerenciar sus negocios desde una celda”.