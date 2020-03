Una médica rosarina viajó antes de la pandemia y ahora no consigue volver al país

Virginia (de remera celeste) está varada en Madrid y no consigue que nadie le de respuestas.

Virginia Pinzoni se subió a un avión de Aerolíneas Argentinas rumbo a España, diez días antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare como “pandemia” el brote de coronavirus que ya afectaba fundamentalmente a Europa. La médica rosarina, que viajó para realizar un seminario, tenía pasaje de regreso para el lunes 23. Sin embargo, en las últimas horas la sorprendió en pleno Aeropuerto de Barajas, Madrid, el anuncio del presidente Alberto Fernández de la suspensión de los vuelos de repatriación de los argentinos varados en el exterior.

“Toda la gente que subió en los últimos días, fue gente que compró su boleto en estos días a más de 600 dólares, y no dieron ninguna prioridad a quienes teníamos pasajes con fechas anteriores”, dijo la mujer de 32 años en un audio enviado a su familia en las últimas horas. Ahora, sabe que no hay más alternativa que esperar.

La otorrinolaringóloga rosarina es una de los miles de argentinos que esperan volver al país en medio de la pandemia y la principal preocupación de su familia, por estas horas, es que ella misma se enferme. “Tiene recursos y puede esperar, pero nuestra preocupación es que ella se enferme, quién la va a cuidar y cómo la van a atender en un país que tiene el sistema de salud colapsado”, señaló Adriana, su tía, y con quien está en permanente comunicación.

En una entrevista en la televisión abierta, el presidente Alberto Fernández anunció ayer la decisión del gobierno de suspender los vuelos desde el exterior para “no ingresar más gente al país hasta que nos organicemos”, y agregó: “Ya di instrucciones de que ayuden con recursos a quienes se encuentran en el exterior, pero van a tener que esperar un poco”.

Fue por ese medio que Virginia, como muchos argentinos otros varados en diferentes puntos del mundo, se enteró que no podría volver en las próximas horas. Si bien entiende la situación, la médica cuestionó el modo en que se organizaron los vuelos de regreso a la Argentina y cómo se establecieron las prioridades, fundamentalmente teniendo en cuenta que ella no era del grupo de personas que salió del país ya con la pandemia declarada.

“Si fuera así, no haríamos ningún planteo”, admitió incluso su tía, y señaló que “ella viajó a fines de febrero para hacer un curso de endoscopia de su especialidad en Sevilla y luego se quedó unos días más, y tenía pasaje de vuelta para el 23”.

Alojada en un departamentos de Madrid, con otras seis personas, desde donde va y viene a Barajas en busca de información porque “nadie responde los teléfonos”, Virginia creó una cuenta de Twitter y escribió un hilo con la esperanza de llegar al mismísimo presidente.

“Hola Alberto, me hice un Twitter con la esperanza de que puedas leernos", escribió. "Nos encontramos en una situación que no logro comprender y ni la embajada ni Aerolíneas Argentinas saben explicarme. Ayer fuimos al aeropuerto porque se suponía que estábamos en una lista de espera para el vuelo, nos mantuvimos aislados hasta ese día por la pandemia, pero no pudimos tomar el vuelo. De Aerolíneas nos dicen que volvamos a probar suerte, y nos piden que seamos irresponsables yendo y viniendo al aeropuerto en unas de las ciudades más afectadas del mundo”.

El mayor de los enojos, para la mujer, era saber “cómo se establecían las prioridades” a la hora de determinar quién se subía a los vuelos, e incluso señaló que “hubo gente que compró el pasaje en estos días por más de 600 u 800 dólares”, e incluso pudo viajar antes que los pasajeros que tenían boletos previos.

La familia, desde Rosario, señala que “ella es una mujer fuerte que puede afrontar esta situación y no la vamos a dejar sola”, sin embargo, reclamó que Cancillería les dé “alguna información certera para poder afrontar los próximos días” de incertidumbre, ya que, por ahora, ninguno podrá volver al país.