La empresa Aguas Santafesinas solicitó a la población hacer un "uso solidario y responsable para evitar derroches" del servicio de agua corriente y brindó una serie de recomendaciones para que se pueda brindar "un servicio en las mejores condiciones posibles" en el marco de la pandemia por coronavirus.

En declaraciones a La Capital, el vocero de la empresa, Guillermo Lanfranco, señaló que "el agua potable sin dudas hoy es un elemento más esencial de lo habitual por la necesidad de usarlo en higiene personal como primera barrera de la prevención de la pandemia. Por eso lo que nosotros pedimos es hacer un uso responsable y solidario como una conducta ciudadana que aporta a brindar un servicio en las mejores condiciones posibles".

Entre otros pedidos a los ciudadanos, Lanfranco puntualizó: "Solicitamos no llenar piletas de esparcimiento, no lavar autos, si vamos a regar un jardín hacerlo con un balde y al atardecer para que el agua no se evapore, si lavamos los platos no dejemos corriendo la canilla todo el tiempo, sino abrirla sólo para enjuagar, revisar que no haya pérdidas en instalaciones internas"

"Se trata -continuó diciendo el funcionario de Aguas- de medidas sencillas que no modifican nuestra calidad de vida pero que sin dudas contribuyen a que este servicio se siga prestando en las condiciones actuales como una barrera esencial para prevenir la pandemia".

Embed

Algunas otras medidas para ser aplicadas por los vecinos son no lavar las vereda, reducir el tiempo en la ducha lo máximo posible y evitar baños de inmersión.