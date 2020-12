Preocupa la suba de casos: "En 2021 vamos a seguir conviviendo con el coronavirus"

"Estamos preocupados porque la curva está subiendo en todo el país y más con esas fechas de encuentros. Hay fiestas, reuniones, movimientos de viajes y pensamos que van a ir aumentando (los casos). Hoy los índices no son malos y hay buena disponiblidad de camas pero no eso no debe dejarnos tranquilos. Falta mucho tiempo para vacunar a más del 60% de la población y eso sucederá en julio o agosto", lo que permitirá empezar a pensar en que la situación global está controlada.

Consultada sobre si el motivo del incremento de contagios tiene que ver con que la población ya se relajó en los cuidados para evitar contagios, dijo: "Más que relajación la gente está cansada. Son muchísimos meses y aún cuando la vacuna es esperanzadora no podemos pensar que algunos grupos podemos descuidarnos. Vamos a convivir este año con el virus".

Los números de la vacuna

La provincia superó los 1.000 vacunados contra el Covid, que era el número al que aspiraba la cartera sanitaria en la primera jornada de la campaña. Fueron en total 1.325, "un buen número", analizó Martorano, quien detalló que 665 dosis se colocaron en personal de salud de Rosario, 300 en Santa Fe y el resto en Venado Tuerto y en Reconquista. "Fue una buena jornada, con adhesión de los profesionales, aunque se trata todavía de grupos pequeños, aquellos que cumplen tareas en terapia intensiva, en laboratorios que trabajan con biología molecular, en servicios de emergencia".

Dijo desconocer que haya gente del sector salud que se niegue a vacunarse, pero al mismo tiempo recordó que la vacunación es voluntaria.

"Estamos contentos porque todo estuvo en orden. Sabíamos que los frasquitos contienen de 5 dosis y que se tarda 7 minutos en descongelarlos, pero la temperatura de ayer permitió que se hiciera en menos tiempo", comentó.

El inicio del operativo transcurrió "sin inconvenientes", expresó la ministra.

La información de cada persona que fue inoculada "se pudo cargar sin problemas en la base de datos, allí se registró horario y si hubo algún efecto adverso, que por el sistema de farmacovigilancia hay que reportarlo".

En ese sentido dijo que hubo 11 personas que presentaron fiebre y dolores musculares. "Es lo que pasa con casi todas las vacunas, hasta acá vamos bien", enfatizó.

Martorano explicó que en esta etapa existen 21 puntos de vacunación en el sector público y 14 en el sector privado, distribuidos en vacunatorios de la provincia, y también municipales y comunales.

Comentó que además se sumaron otros 54 freezers que fueron distribuidos para que lleguen también al segundo nivel de atención.