La provincia apela hoy el fallo judicial que impuso la veda para la pesca comercial y deportiva

El fallo desató la protesta de los pescadores, que este lunes realizaron cortes de tránsito en distintas rutas de la provincias, entre ellos en las dos cabeceras del puente Rosario-Victoria. Las medidas se interrumpieron durante la noche, pero este martes se retomaron este martes, causando muchísimos inconvenientes en el tránsito.

El secretario de Agroalimentos del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Jorge Torelli, dijo este martes a La Capital que el principal argumento del gobierno para cuestionar el fallo del juez Carbajo está centrado “en que no se tuvo en cuenta la situación económica y social que se vivieron en esta pandemia que tanto afectó a muchos sectores. Creemos que el juez no tuvo en cuenta a los sectores más vulnerables que dependen directamente de la pesca comercial”.

pescadores02.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

“El juez no tuvo en cuenta estos problemas. Por un lado están las casi cuatro mil familias que viven de la pesca y por el otro lado está la pesca deportiva, es decir con devolución de especies al río, que no tiene afectación en el recurso ictícola. La pesca deportiva tiene bajo impacto en la cadena evolutiva. Creemos que incluir en la veda a la pesca deportiva también es excesivo y afecta incluso al turismo”, agregó Torelli.

Una situación desigual

El funcionario hizo hincapié en que el fallo judicial impide la pesca del lado de Santa Fe, pero de lado de Entre Ríos la actividad se practica normalmente. “Nosotros en Santa Fe, tenemos vedada la pesca comercial durante sábado y domingo, y en Entre Ríos lo mismo pero incluyendo también el viernes”.

“En Santa Fe respetamos la división de poderes. No podemos no cumplir con un fallo, pero hacemos esta presentación a través de la Fiscalía General de la provincia ante la Cámara de Apelaciones para tratar de revertir este fallo, que se puede anular o quedar en carácter suspensivo”.

pescadores.jpg Los pescadores mantienen un corte sobre el puente Rosario-Victoria. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Al ser consultado sobre la protesta de los pescadores, que en Rosario tiene su punto más tenso con el corte de tránsito en el puente a Victoria, el funcionario se mostró cauto y dejó todo en manos de la Justicia. “Si nuestra presentación es aceptada, podrán trabajar de inmediato. Y si no, veremos. Confiamos en que la Justicia, al menos, deje en suspenso la veda teniendo en cuenta la compleja situación que se está viviendo en esta pandemia.

Veda excesiva

Por su parte, el secretario de Turismo de la provincia, Alejandro Grandinetti, sostuvo que la inclusión de la pesca deportiva dentro de la veda fue "algo excesivo” en el fallo del juez Carbajo.

“Esta actividad no impacta en la cadena reproductiva de las especies. A esto agregamos que una medida judicial como esta, que divide al Paraná con una línea imaginaria entre las costas de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, y que prohíbe la pesca de este lado y no del otro, no es efectiva para la preservación del medio ambiente que, entiendo, fue lo que buscó el juez”.

“Se debió buscar matices entre preservar el medio ambiente y cuidar a las familias que viven del río. No tomar una medida a tres meses que no nos deja un buen horizonte, que tiene una afectación presupuestaria. Antes de este fallo, había dos días en los que no se permitía la pesca comercial. En Entre Ríos, había cuatro días con veda. Se podría buscar otro tipo de control y un monitoreo ictícola o biológico más efectivo”.