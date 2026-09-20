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Alerta por tormenta: el municipio intensifica trabajos de mantenimiento preventivo

Se refuerza la recolección de residuos diseminados en calles, veredas y espacios públicos, la limpieza de bocas de tormenta y el servicio de barrido en distintas zonas de la ciudad

20 de septiembre 2026 · 17:20hs
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Se intensifican tareas de higiene y mantenimiento urbano en toda la ciudad.

Se intensifican tareas de higiene y mantenimiento urbano en toda la ciudad.

Ante la doble alerta meteorológica por tormentas para la tarde y noche de este domingo, el municipio, a través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, intensifica tareas de higiene y mantenimiento urbano en toda la ciudad.

Entre otras acciones, personal de las direcciones de Higiene Urbana y Áreas de Servicios Urbanos (ASU) realiza tareas de barrido y recolección de residuos diseminados en calles, veredas y espacios públicos, así como en los entornos de los contenedores. También se llevan adelante trabajos de limpieza de sumideros y bocas de tormenta.

Los trabajos comenzaron durante la mañana del sábado y se desarrollan en distintos sectores de la ciudad, incluyendo los principales corredores, el micro y macrocentro, sectores de barrios con inconvenientes por anegamientos frecuentes, y el entorno del Parque Independencia, entre otros puntos.

Las acciones incluyeron también un trabajo coordinado con las empresas prestatarias de los servicios de recolección y barrido a partir de las alertas meteorológicas, con el objetivo de reforzar las tareas de recolección en los entornos donde se encuentran ubicados los contenedores.

Además, se da aviso a Aguas Santafesinas (Assa) ante la detección de eventuales bocas de tormenta que presenten obstrucciones internas.

Debido al fenómeno climático de El Niño, el municipio continúa con los trabajos de limpieza y mantenimiento en las colectoras de Circunvalación. Las tareas incluyen saneamiento de zanjones y desagües, desmalezado, recolección de residuos diseminados e higiene general.

>>Leer más: El fenómeno de El Niño complica la organización de la Fiesta de las Colectividades

Higiene urbana

Desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público se recuerdan consejos para disponer adecuadamente los residuos, hacer un buen uso de contenedores y colaborar con la higiene de la ciudad.

►Sacar los residuos de 19 a 21.

►No dejar los residuos en el entorno de los contenedores.

►Luego de depositar los residuos, tapar el contenedor. Esto evita malos olores, e ingreso de agua en caso de lluvia.

►No moverlos de su lugar.

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