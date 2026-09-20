En vivo: Newell's le gana a Platense con una gran definición de Santiago Solari

Newell's enfrenta esta tarde, desde las 17 a Platense, en Vicente López, por la décima fecha del Clausura. El equipo de Frank Kudelka busca seguir con su colecta de puntos para consolidarse en zona de playoffs. Seguilo en en vivo por La Capital.
El rojinegro tiene un partido chivo ante el Platense de Martín Palermo. Se juega a puertas cerradas en Vicente López
Newell's enfrenta esta tarde, desde las 17 a Platense, en Vicente López, por la décima fecha del Clausura. El equipo de Frank Kudelka busca seguir con su colecta de puntos para consolidarse en zona de playoffs. Seguilo en en vivo por La Capital.
29' Retamar probó de media distancia para Platense y luego un buen cabezazo de Cóccaro.
17': gol de Newell's: Santiago Solari tras una gran definición. Venía de fallar un penal ante Vélez.
La semana previa al partido entre Platense y Newell's empezó con la posibilidad de la asistencia de hinchas visitantes. Existía aprobación de Aprevide para que eso sucediera. Pero con el paso de los días, la gestión se frustró por las exigencias de las autoridades del Calamar en relación al precio de las generales para la parcialidad rojinegra.
Los hechos de violencia que hubo el martes pasado con motivo del enfrentamiento entre Platense y Fluminense por las Libertadores derivó en que ni siquiera la hinchada calamar pueda asistir a alentar a su equipo.
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Tobías Giorgis conquista la medalla dorada en salto de esquía acuático con su hermano Francisco con la de bronce. Tercer oro para Rosario en los Juegos Suramericanos