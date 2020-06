El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Roberto Sukerman, le anticipó a La Capital que están abocados a la pronta habilitación de los shoppings de Rosario. "Estamos en eso, ver si podemos lograr que el viernes puedan funcionar con los protocolos correspondientes y así permitir que puedan capitalizar el Día del Padre", declaró el funcionario provincial.

Sukerman hizo hincapié en que habrá una limitación en la capacidad de ocupación de las instalaciones de un 50 por ciento, similar a lo que se viene desarrollando con los otros rubros comerciales, para así garantizar las medidas sanitarias preventivas en el marco de la pandemia de Covid 19.

Los dos grandes shoppings de Rosario trabajan con la modalidad llamada pick up, es decir mediante el retiro de las mercaderías compradas vía online a través de las diferentes aplicaciones o telefónicamente, no obstante la situación económica generada por el aislamiento puso en situación de crisis a los comerciantes nucleados en estos espacios que aún no pueden tener clientes de manera presencial.

El ministro confió que uno de los mayores inconvenientes es dosificar el ingreso de las personas para evitar que haya una concentración indebida de personas, y en ese sentido advirtió que los shoppings deberán en esta primera etapa de flexibilización funcionar más como galerías de compras y no como espacios de recreación y entretenimiento.

Al respecto descartó que en esta reapertura abran los patios de comida, cines y espacios de juegos para los niños. "La idea es que las personas puedan caminar por el shopping y hacer las compras, nada más", especificó el funcionario, como si se tratara de una galería o cualquier otro espacio comercial a cielo abierto.

Por eso Sukerman insistió en que será muy importante la administración del ingreso de los eventuales visitantes al shopping para evitar que haya "una avalancha de personas entrando a comprar a un local porque eso en estas circunstancias representa un peligro. Tenemos que ver la forma de evitar esto, que es en lo que estamos trabajando actualmente", concluyó.