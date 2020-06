El intendente Pablo Javkin brindó hoy más precisiones de cómo será la nueva etapa de "distanciamiento social" a la que ingresó Rosario, que incluye la habilitación para realizar reuniones familiares o afectivas, que por el momento no contempla le presencia de amigos, y anunció que entre lunes y martes habrá novedades pertinentes específicamente al ámbito del municipio, como son la renovación de los carné de conducir, carriles exclusivos y estacionamiento medido, entre otros.

En una rueda de prensa realizada este mediodía, el titular del Palacio de los Leones destacó que "la idea es retroceder" en esta nueva etapa de distanciamiento impuesta por el gobierno nacional y destacó que "la mejor manera de cortar un brote es seguir cumpliendo los protocolos. No hay caprichos en esto".

Respecto a las reuniones familiares o afectivas Javkin puso sobre la mesas las dudas que plantearon los ciudadanos: "Cuando hablamos de grupo afectivo cercano no hablamos de amigos, de un asado con los compañeros del club. Ojalá podamos recupera eso pronto, pero no en esta instancia".

Javkin detalló entonces los principales puntos sobre las reuniones familiares:

* Las reuniones deberán ser de no más de 10 personas y realizarse en domicilios particulares.

* Se efectuarán los fines de semana, de 9 a 19.

* Se deberán mantener medidas de distanciamiento, no compartir vaso ni cubiertos.

* Preferentemente tratar de no gritar, para evitar que se propaguen gotas de saliva.

* Para este tipo de reuniones, será necesario contar con un permiso especial que está disponible en la página del gobierno provincial (www.santafe.gob.ar/ms/covid19).

* En ese permiso deberán constar los datos de los asistentes a las reuniones.

* Los alcances de la circulación en el Gran Rosario será desde Arroyo Seco hasta Timbúes.

Por otra parte, Javkin se refirió a la habilitación desde el lunes de actividades deportivas individuales y la posibilidad de salir a correr. Los principales puntos son los siguientes:

* Podrán realizarse de lunes a viernes de 8 a 20.

* Los fines de semana quedarán reservados para las caminatas recreativas.

* Todos los deportes habilitados deberán realizarse en forma individual.

* La ocupación tanto en clubes como en gimnasios será mucho menor a la habitual.

*Los espacios deberán con mucha ventilación y distanciamiento.

* No se habilitarán los vestuarios. Cada deportista deberá cambiarse y descambiarse en su casa.

Sobre la habilitación de bares y restaurantes también dio algunas especificaciones. Allí comentó que también se trabajará con protocolos y el horario de los locales, de lunes a lunes, será de 7 a 23. Destacó que como en las otras actividades habilitadas se planteará la trazabilidad, es decir, que los clientes deberán sacar turnos y dejar sus datos personales para que el municipio lleve un registro de los asistentes.

"Hasta acá hemos podido contener los brotes, pero estamos convencidos que podemos volver a tener casos. Rosario es una ciudad muy grande y conectada y nos da tranquilidad la evolución de la curva, pero nos preparamos para poder actuar bien y poder llegar rápido al contacto estrecho. Y para eso necesitamos datos", destacó.

Luego de recordar que durante la semana se habilitó el trabajo del personal doméstico, el take away y el pick up, Javkin reveló que "entre lunes y martes" el municipio irá adoptando medidas referentes al carné de conducir, a los carriles exclusivos, al estacionamiento medido y al rubro de habilitaciones".