Zampedri: "Pedí el quinto penal"

Hasta que no comience la semana de trabajo que desembocará en el partido ante Defensa y Justicia, el choque contra Talleres y la clasificación a octavos de final de la Copa Argentina seguirá en el centro de atención. Precisamente uno de los jugadores de mayor trascendencia el jueves en cancha de Lanús fue Fernando Zampedri, que fue quien con su remate sentenció el triunfo canalla. "Me tocó patear el quinto porque lo pedí", dijo el atacante en relación a lo que fue su turno en la ejecución. ¿Por qué pidió el último penal? "Siempre me gusta patear el quinto. Me puedo quedar sin patear porque ganamos o al revés pero me gusta cerrar en una ronda de penales".

Jeremías Ledesma fue uno de los futbolistas que habló de la confianza que le había dado Bauza antes de la tanda de penales. Y Zampedri habló en la misma sintonía que el arquero. "El Patón nos había dicho que habíamos hecho un buen partido, sin la profundidad que queríamos, y que tuviéramos convicción a la hora de patear", relató el entrerriano, quien tildó de "importantísima" la clasificación a la próxima fase porque se trató de "un partido muy duro, donde el empate fue justo porque ninguno de los dos equipos creó situaciones. Pasar de fase era lo que necesitábamos".

Desde estas páginas ya se hizo referencia a su participación goleadora en los últimos partidos contra Talleres (le convirtió las dos últimas veces que canallas y cordobeses se enfrentaron por Superliga) y en esta ocasión fue justo él el encargado de darle la despedida a la T de la Copa Argentina. "En lo personal estoy contento por marcar. La verdad es que no sé qué podrán pensar los hinchas de Talleres, pero de mi parte sólo puedo agradecerles a los de Central por el apoyo que nos dan", describió Zampedri.