Zampedri: "No nos creemos nada y trabajamos día a día"

"No nos creemos nada", es la advertencia de Fernando Zampedri frente a la buena senda de Rosario Central y cuando más de uno empieza a hacer conjeturas a futuro. "Trabajamos día a día para poder estar ahí arriba", es la aclaración necesaria. Zampedri convirtió hoy el gol de la tranquilidad en el 2 a 0 ante San Martín de Tucumán, en el Gigante, que otra vez puso al canalla en lo más alto de la tabla de posiciones. "Sabemos lo que podemos dar", sentencia.

"Necesitamos tener el arco en cero, tratamos de buscar el gol y reordenarnos para salir de contra", sintetizó Zampedri apenas consumada la victoria ante los santos tucumanos, sobre quienes dijo que "movieron bien la pelota, San Martín trabajó muy bien en el medio".

A la hora de las comparaciones, remarcó: "El año pasado no encontramos juego. No estábamos bien, no teníamos suerte tampoco", mientras que ahora destacó que Central es "un equipo muy ordenado. Sabemos lo que podemos dar".

Embed #TNTSports | Fernando Zampedri, uno de los goleadores del Canalla, también destacó el orden del equipo desde la llegada de Edgardo Bauza.#RosarioCentral#SanMartínT pic.twitter.com/aBvuJpiA5C — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 26 de agosto de 2018



Manifestó además que el buen momento del equipo también se sustenta en "jugadores con mucha experiencia. (Néstor) Ortigoza nos da tranquilidad en el medio y tiene la pelota cuando hay mucho ritmo".

Finalmente, pidió "tranquilidad. Recién arranca el torneo, falta mucho, no nos creemos nada y trabajamos día a día para poder estar ahí".

"Conseguimos orden, que es muy importante para nosotros, y nos da mucha confianza tener el arco en cero", concluyó.