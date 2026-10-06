La Capital | Ovación | waterpolo

Waterpolo: los pibes argentinos se trajeron un bronce histórico de Baurú con gran aporte rosarino

Con un nutrido grupo de deportistas de Rosario, los Yacarecitos metieron podio en los Panamericanos juveniles tras vencer a Canadá en Brasil

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

6 de octubre 2026 · 17:28hs
Google Seguir a La Capital en Google
La selección argentina juvenil festejó a lo grande

La selección argentina juvenil festejó a lo grande, con muchos rosarinos, en Brasil.
Waterpolo: los pibes argentinos se trajeron un bronce histórico de Baurú con gran aporte rosarino

Waterpolo: los pibes argentinos se trajeron un bronce histórico de Baurú con gran aporte rosarino

Waterpolo: los pibes argentinos se trajeron un bronce histórico de Baurú con gran aporte rosarino

El seleccionado juvenil masculino de waterpolo venció con una gran performance 18 a 11 a Canadá, y de esa manera alcanzó la medalla de bronce en los Panamericanos juveniles que se disputaron en Baurú. Con fuerte acento rosarino, los Yacarecitos se subieron al podio y se trajeron una gran alegría desde Brasil.

Vale remarcar que este certamen reúne a los mejores exponentes sub-19 de todo el continente, y con gran entrega, determinación y juego colectivo se destacaron dentro de un contexto de gran exigencia, en un torneo de alto nivel, del que también participaron Estados Unidos, Brasil, México y Perú.

Así, desde abajo, el waterpolo argentino demuestra que tiene nombres para poder imaginar un futuro que le permita seguir creciendo y siendo posible.

Leer más: Deporte y ambiente: la estrategia sostenible de los Juegos Suramericanos 2026

El waterpolo argentino en clave de crecimiento

Luego de la plata cosechada en los Juegos Suramericanos en Rosario, asomaron estos pibes en Brasil que permiten imaginar un futuro a la altura de las expectativas.

Vale precisar que, en el duelo por el 3º puesto, el conjunto nacional tuvo una de sus mejores actuaciones y pudo doblegar claramente 18 a 11 a Canadá, con quien había perdido por la mínima 14 a 13 en la fase inicial. Así, se sacó la espina de encima y se tomó revancha, en el mejor momento.

Por su parte, el oro quedó en manos de Estados Unidos que venció 19 a 13 a Brasil, el dueño de casa, que se quedó con la plata.

Hay que recordar que, el seleccionado juvenil antes había caído con Brasil 12 a 7, y en la fase de grupos había arrancado con dos victorias, ante México por 17 a 14 y Perú por 22 a 7, pero luego cayó ante Canadá 14 a 13 y perdió ante Estados Unidos 18 a 7 y Brasil 19 a 12.

Leer más: Más de 3 mil jóvenes de toda Santa Fe ya disfrutan del legado de los Juegos Suramericanos

Con toque muy rosarino

En esta ocasión, el capitán fue el rosarino Bautista Tata Calcagno, boya de GER, quien se destacó con 22 goles, fue el máximo anotador argentino y terminó tercero en la tabla de goleadores del torneo.

Además de Calcagno, los otros rosarinos fueron Joaquín Rosso, Pablo Bravo, Facundo Cavagna, y Guido Torre (de GER), y Valentín Cabral y Valentín Giusto (de Provincial).

También integraron la delegación Bruno Massa, Gonzalo Mecozzi Aranda, Juan Montes, Juan Pablo Río, Manuel Santos, y Octavio Molinas Romano. Y condujo el plantel, el entrenador de GER, el rosarino Fernando Arregui.

Leer más: Hospital Italiano Rosario: su rol en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

De menos a más

Antes de volver de Brasil, Arregui le comentó a este diario que “más allá de la medalla, el balance completo es muy positivo. Sobre todo, teniendo en cuenta que este equipo no jugaba desde septiembre del año pasado, porque no había fondos ni posibilidades de competir. Además, este fue un torneo donde los jugadores se pagaron el cien por cien del viaje, lo que representó un costo muy grande para todos”.

Sobre el rendimiento del equipo, destacó que “fue de menos a más. Arrancamos jugando con México y con Perú, que eran dos conjuntos a los que queríamos ganarles para poder estar entre los cuatro semifinalistas. Y, de a poco, fuimos mejorando en los entrenamientos y en el juego, y eso nos hizo mejorar la producción colectiva”.

Y puntualizó: “Los partidos de la fase regular con Estados Unidos y contra Canadá, nos dimos cuenta de que podíamos jugar, que solamente teníamos que adaptarnos de jugar a ese ritmo, y de poder pensar a ese ritmo”.

En relación al partido con Canadá por la medalla de bronce, Arregui comentó que “salimos muy diferentes a lo que hicimos en la fase regular, dominamos el juego, y después del 3º cuarto nos pusimos cuatro arriba y ya no nos pudieron alcanzar. De ahí hasta el final lo mantuvimos jugando un muy buen waterpolo”.

Nos volvemos muy conformes ya que todo el plantel estuvo a la altura de lo que el equipo necesitaba”, concluyó el técnico argentino.

Un logro inédito

Por parte, Bautista Calcagno analizó el torneo: “Esta medalla de bronce fue el mejor resultado en Panamericanos, tanto en juveniles como en mayores, por eso es muy importante para el waterpolo argentino. Nos permite seguir afianzándonos como el tercer mejor país dentro del waterpolo Panamericano”.

En ese mismo sentido, el boya y goleador de GER agregó: “este logro también refleja que hay una buena camada de jugadores, una camada que pudo cumplir un objetivo dentro de este equipo, que pudieron repetir y que nos ayudan al resto a ganar experiencia y roce internacional. Representa que hay jugadores que tienen muy buen nivel y que lo pueden volcar en primera, y pueden igualar el ritmo de exigencia que tienen estas competencias internacionales”.

Acerca de su rol como capitán, el Tata confió que “es un enorme orgullo y también te da una mayor responsabilidad. Cuando te lo dicen por primera vez, cuando te anuncian en los estadios, cuando cambias banderines con otros equipos, es muy emocionante. Además, en el agua hay que estar hablando siempre y trato de cumplirlo”.

Noticias relacionadas
la emotiva carta del ogro fabbiani a messi y un deseo especial: ojala se de tu ultimo baile en newells

La emotiva carta del Ogro Fabbiani a Messi y un deseo especial: "Ojalá se dé tu último baile en Newell's"

Gaspar Duarte es retirado en el carrito sanitario del campo de juego a los pocos minutos de iniciado el partido entre Banfield y Central.

En Central se espera el parte médico de Duarte tras la dura lesión que sufrió ante Banfield

Los hinchas argentinos llegan al estadio Monumental para despedir a Messi.

Todos aman a Messi: emoción, gratitud y lágrimas de los hinchas en su despedida en el Monumental

El volante central Lucas Ramos traslada frente a la doble marca de los futbolistas de Gimnasia.

La reserva de Central lo ganaba por dos goles, pero terminó repartiendo puntos con Gimnasia

Ver comentarios

Las más leídas

Atacaron a piedrazos a un fletero que llevaba hinchas de Newells a la cancha

Atacaron a piedrazos a un fletero que llevaba hinchas de Newell's a la cancha

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida

Una familia de Santa Fe compró su casa en China: llegó en contenedor y se armó en una hora

Una familia de Santa Fe compró su casa en China: llegó en contenedor y se armó en una hora

Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal Córdoba

Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal Córdoba

Lo último

Murió el barbero de 22 años baleado el domingo en la ciudad de Santa Fe

Murió el barbero de 22 años baleado el domingo en la ciudad de Santa Fe

Scaloni armó el último equipo titular que acompañará a Messi en la selección argentina

Scaloni armó el último equipo titular que acompañará a Messi en la selección argentina

La inteligencia artificial llega a los servicios profesionales en un seminario virtual gratuito

La inteligencia artificial llega a los servicios profesionales en un seminario virtual gratuito

La autopista Rosario-Córdoba pasa a manos privadas y sumará nuevos peajes

Vialidad Nacional firmó los contratos de concesión de la Etapa III de la Red Federal. El tramo Centro quedará desde este miércoles bajo gestión de Covicen SA e incorporará una nueva cabina en Leones, además de otras sobre las rutas 19 y 34.

La autopista Rosario-Córdoba pasa a manos privadas y sumará nuevos peajes
Túnel Illia: Gavira retrocedió con la polémica idea de pintarlo y ahora propone preservar los ladrillos
La Ciudad

Túnel Illia: Gavira retrocedió con la polémica idea de pintarlo y ahora propone preservar los ladrillos

Estafas en Rosario Motorsport: quedó detenido el otro dueño de la agencia de autos
La Ciudad

Estafas en Rosario Motorsport: quedó detenido el otro dueño de la agencia de autos

Grupo Roma: reclamos por hasta 1.200 lotes llegaron al Concejo de Rosario
La Ciudad

Grupo Roma: reclamos por hasta 1.200 lotes llegaron al Concejo de Rosario

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron los ahorros de toda la vida
Policiales

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron los ahorros de toda la vida

Una familia de Santa Fe compró su casa en China: llegó en contenedor y se armó en una hora
La Región

Una familia de Santa Fe compró su casa en China: llegó en contenedor y se armó en una hora

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atacaron a piedrazos a un fletero que llevaba hinchas de Newells a la cancha

Atacaron a piedrazos a un fletero que llevaba hinchas de Newell's a la cancha

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida

Una familia de Santa Fe compró su casa en China: llegó en contenedor y se armó en una hora

Una familia de Santa Fe compró su casa en China: llegó en contenedor y se armó en una hora

Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal Córdoba

Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal Córdoba

Central fue una sombra y el rayo de luz para el empate lo aportó el pibe Cantizano

Central fue una sombra y el rayo de luz para el empate lo aportó el pibe Cantizano

Ovación
Básquet: el femenino inicia el camino en busca de la consagració
Ovación

Básquet: el femenino inicia el camino en busca de la consagració

Básquet: el femenino inicia el camino en busca de la consagració

Básquet: el femenino inicia el camino en busca de la consagració

La emotiva carta del Ogro Fabbiani a Messi y un deseo especial: Ojalá se dé tu último baile en Newells

La emotiva carta del Ogro Fabbiani a Messi y un deseo especial: "Ojalá se dé tu último baile en Newell's"

En Central se espera el parte médico de Duarte tras la dura lesión que sufrió ante Banfield

En Central se espera el parte médico de Duarte tras la dura lesión que sufrió ante Banfield

Policiales
Murió el barbero de 22 años baleado el domingo en la ciudad de Santa Fe
Policiales

Murió el barbero de 22 años baleado el domingo en la ciudad de Santa Fe

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron los ahorros de toda la vida

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron los ahorros de toda la vida

Cinco menores detenidos en barrio La Guardia: secuestraron 560 bochas de cocaína y $1,6 millón

Cinco menores detenidos en barrio La Guardia: secuestraron 560 bochas de cocaína y $1,6 millón

Muerte del gendarme en Echesortu: violencia de género y suicidio, la hipótesis

Muerte del gendarme en Echesortu: violencia de género y suicidio, la hipótesis

La Ciudad
El Parque España será sede de un festival de música en vinilo
La Ciudad

El Parque España será sede de un festival de música en vinilo

La autopista Rosario-Córdoba pasa a manos privadas y sumará nuevos peajes

La autopista Rosario-Córdoba pasa a manos privadas y sumará nuevos peajes

Por qué es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño y qué se espera para el verano

Por qué es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño y qué se espera para el verano

Túnel Illia: Gavira retrocedió con la polémica idea de pintarlo y ahora propone preservar los ladrillos

Túnel Illia: Gavira retrocedió con la polémica idea de pintarlo y ahora propone preservar los ladrillos

Pullaro confirmó que en junio se elige gobernador: ¿cómo queda el calendario electoral?
Política

Pullaro confirmó que en junio se elige gobernador: ¿cómo queda el calendario electoral?

Detienen a 7 adolescentes tras una persecución policial entre Granadero Baigorria y Rosario
Policiales

Detienen a 7 adolescentes tras una persecución policial entre Granadero Baigorria y Rosario

La Libertad Avanza propone habilitar Uber y evitar regular en exceso
La Ciudad

La Libertad Avanza propone "habilitar" Uber y evitar "regular en exceso"

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida
La ciudad

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida

Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal Córdoba

Por Nicolás Maggi
La Capital

Prueba piloto para reconvertir los puestos de flores de la peatonal Córdoba

All Boys recuperó la bandera robada por hinchas de Central tras un partido de futsal en Rosario
Ovación

All Boys recuperó la bandera robada por hinchas de Central tras un partido de futsal en Rosario

Investigan la muerte de un gendarme en su departamento de Echesortu
Policiales

Investigan la muerte de un gendarme en su departamento de Echesortu

Clima y agro: las perspectivas para octubre y el seguimiento de El Niño

Por Vanessa Balchunas | Meteoróloga y ambientalista
Agro

Clima y agro: las perspectivas para octubre y el seguimiento de El Niño

Disparos y amenazas por una deuda: balearon a un chico  en barrio Fontanarrosa
Policiales

Disparos y amenazas por una deuda: balearon a un chico  en barrio Fontanarrosa

Se promulgó la ley que prohíbe a los cuidacoches: qué falta para que rija en Rosario

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Se promulgó la ley que prohíbe a los cuidacoches: qué falta para que rija en Rosario

La muestra de fotoperiodismo de ARGRA llega este viernes a Rosario
La Ciudad

La muestra de fotoperiodismo de ARGRA llega este viernes a Rosario

El actor Maxi Ghione apuntó contra los detractores que hablan sin saber de su arresto
Zoom

El actor Maxi Ghione apuntó contra "los detractores que hablan sin saber" de su arresto

Detuvieron al dueño de la agencia Rosario Motorsport, acusado de estafas
Policiales

Detuvieron al dueño de la agencia Rosario Motorsport, acusado de estafas

Declararon contra dos asesinos en Rosario y rechazaron la recompensa
Policiales

Declararon contra dos asesinos en Rosario y rechazaron la recompensa

7 de octubre en Rosario: qué implica que sea día no laborable y cómo se paga si se trabaja
La Ciudad

7 de octubre en Rosario: qué implica que sea día no laborable y cómo se paga si se trabaja

Venden los departamentos  de la Villa Suramericana con financiación a 20 años
La Ciudad

Venden los departamentos  de la Villa Suramericana con financiación a 20 años

Acusan a la familia de Yanina Latorre de revender entradas para la despedida de Messi
Información General

Acusan a la familia de Yanina Latorre de revender entradas para la despedida de Messi

El tiempo en Rosario: martes nuboso en vísperas de un alerta por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes nuboso en vísperas de un alerta por tormentas

Perpetua para dos acusados por los crímenes de Joaquín Pérez y Ariel Simoncini
Policiales

Perpetua para dos acusados por los crímenes de Joaquín Pérez y Ariel Simoncini

Crimen de Ivana Garcilazo: la Fiscalía pidió 30 años para los tres acusados
Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: la Fiscalía pidió 30 años para los tres acusados