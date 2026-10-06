Waterpolo: los pibes argentinos se trajeron un bronce histórico de Baurú con gran aporte rosarino

Con un nutrido grupo de deportistas de Rosario, los Yacarecitos metieron podio en los Panamericanos juveniles tras vencer a Canadá en Brasil

El seleccionado juvenil masculino de waterpolo venció con una gran performance 18 a 11 a Canadá, y de esa manera alcanzó la medalla de bronce en los Panamericanos juveniles que se disputaron en Baurú. Con fuerte acento rosarino, los Yacarecitos se subieron al podio y se trajeron una gran alegría desde Brasil.

Vale remarcar que este certamen reúne a los mejores exponentes sub-19 de todo el continente, y con gran entrega, determinación y juego colectivo se destacaron dentro de un contexto de gran exigencia, en un torneo de alto nivel, del que también participaron Estados Unidos, Brasil, México y Perú.

Así, desde abajo, el waterpolo argentino demuestra que tiene nombres para poder imaginar un futuro que le permita seguir creciendo y siendo posible.

El waterpolo argentino en clave de crecimiento

Luego de la plata cosechada en los Juegos Suramericanos en Rosario, asomaron estos pibes en Brasil que permiten imaginar un futuro a la altura de las expectativas.

Vale precisar que, en el duelo por el 3º puesto, el conjunto nacional tuvo una de sus mejores actuaciones y pudo doblegar claramente 18 a 11 a Canadá, con quien había perdido por la mínima 14 a 13 en la fase inicial. Así, se sacó la espina de encima y se tomó revancha, en el mejor momento.

Por su parte, el oro quedó en manos de Estados Unidos que venció 19 a 13 a Brasil, el dueño de casa, que se quedó con la plata.

Hay que recordar que, el seleccionado juvenil antes había caído con Brasil 12 a 7, y en la fase de grupos había arrancado con dos victorias, ante México por 17 a 14 y Perú por 22 a 7, pero luego cayó ante Canadá 14 a 13 y perdió ante Estados Unidos 18 a 7 y Brasil 19 a 12.

Leer más: Más de 3 mil jóvenes de toda Santa Fe ya disfrutan del legado de los Juegos Suramericanos

Con toque muy rosarino

En esta ocasión, el capitán fue el rosarino Bautista Tata Calcagno, boya de GER, quien se destacó con 22 goles, fue el máximo anotador argentino y terminó tercero en la tabla de goleadores del torneo.

Además de Calcagno, los otros rosarinos fueron Joaquín Rosso, Pablo Bravo, Facundo Cavagna, y Guido Torre (de GER), y Valentín Cabral y Valentín Giusto (de Provincial).

También integraron la delegación Bruno Massa, Gonzalo Mecozzi Aranda, Juan Montes, Juan Pablo Río, Manuel Santos, y Octavio Molinas Romano. Y condujo el plantel, el entrenador de GER, el rosarino Fernando Arregui.

Leer más: Hospital Italiano Rosario: su rol en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

De menos a más

Antes de volver de Brasil, Arregui le comentó a este diario que “más allá de la medalla, el balance completo es muy positivo. Sobre todo, teniendo en cuenta que este equipo no jugaba desde septiembre del año pasado, porque no había fondos ni posibilidades de competir. Además, este fue un torneo donde los jugadores se pagaron el cien por cien del viaje, lo que representó un costo muy grande para todos”.

Sobre el rendimiento del equipo, destacó que “fue de menos a más. Arrancamos jugando con México y con Perú, que eran dos conjuntos a los que queríamos ganarles para poder estar entre los cuatro semifinalistas. Y, de a poco, fuimos mejorando en los entrenamientos y en el juego, y eso nos hizo mejorar la producción colectiva”.

Y puntualizó: “Los partidos de la fase regular con Estados Unidos y contra Canadá, nos dimos cuenta de que podíamos jugar, que solamente teníamos que adaptarnos de jugar a ese ritmo, y de poder pensar a ese ritmo”.

En relación al partido con Canadá por la medalla de bronce, Arregui comentó que “salimos muy diferentes a lo que hicimos en la fase regular, dominamos el juego, y después del 3º cuarto nos pusimos cuatro arriba y ya no nos pudieron alcanzar. De ahí hasta el final lo mantuvimos jugando un muy buen waterpolo”.

“Nos volvemos muy conformes ya que todo el plantel estuvo a la altura de lo que el equipo necesitaba”, concluyó el técnico argentino.

Un logro inédito

Por parte, Bautista Calcagno analizó el torneo: “Esta medalla de bronce fue el mejor resultado en Panamericanos, tanto en juveniles como en mayores, por eso es muy importante para el waterpolo argentino. Nos permite seguir afianzándonos como el tercer mejor país dentro del waterpolo Panamericano”.

En ese mismo sentido, el boya y goleador de GER agregó: “este logro también refleja que hay una buena camada de jugadores, una camada que pudo cumplir un objetivo dentro de este equipo, que pudieron repetir y que nos ayudan al resto a ganar experiencia y roce internacional. Representa que hay jugadores que tienen muy buen nivel y que lo pueden volcar en primera, y pueden igualar el ritmo de exigencia que tienen estas competencias internacionales”.

Acerca de su rol como capitán, el Tata confió que “es un enorme orgullo y también te da una mayor responsabilidad. Cuando te lo dicen por primera vez, cuando te anuncian en los estadios, cuando cambias banderines con otros equipos, es muy emocionante. Además, en el agua hay que estar hablando siempre y trato de cumplirlo”.