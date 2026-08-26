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La Liga Rosarina repudió los graves episodios de violencia en el fútbol juvenil

Tras la agresión a un árbitro la Liga Rosarina avisó que aplicará severas sanciones con los responsables

26 de agosto 2026 · 20:14hs
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La Liga Rosarina advirtió que habrá severas sanciones.

La Liga Rosarina advirtió que habrá severas sanciones.

El fútbol juvenil de la región otra vez fue epicentro de un lamentable episodio de violencia. Fue el pasado domingo por la mañana, un encuentro correspondiente a la octava división disputado en las instalaciones del club Fisherton (Muiño al 9155) frente a Defensores de Funes. Un grupo de padres e integrantes del equipo visitante atacaron al joven árbitro del partido, Bautista Pereyra de 17 años. Debido a este episodio la Liga Rosarina lanzó un comunicado y pidió por la convivencia deportiva.

En este marco, la Asociación Rosarina de Fútbol emitió un comunicado contundente. Manifestó "su más enérgico repudio ante los gravísimos hechos de violencia acontecidos de forma reciente, los cuales atentan de manera directa contra la integridad física de las autoridades arbitrales y los valores esenciales de nuestra institución".

Además agregó: "Ningún resultado deportivo, fallo arbitral o situación de juego justifica, bajo ninguna circunstancia, la agresión física o verbal. El fútbol debería ser un espacio de convivencia y respeto; quienes no lo entiendan de esa manera no tienen lugar en nuestras competencias".

Las medidas de la Rosarina

"Frente a los episodios registrados, la Liga informa las medidas inmediatas adoptadas:

1. La Comisión Directiva se encuentra en contacto directo con cada uno de los árbitros afectados, brindándoles total apoyo institucional, contención y el asesoramiento para las instancias que deriven de estos hechos.

2. Los informes correspondientes han sido elevados con carácter de urgencia al ámbito del Tribunal Disciplinario y al Consejo Permanente de Prevención y Sanción de la Violencia Deportiva a los efectos que correspondan.

3. Convocatoria a Reunión Plenaria de Presidentes de Clubes Afiliados y funcionarios del ámbito municipal y provincial para el tratamiento de esta problemática".

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San Lorenzo: sanciones a clubes y futbolistas

Este jueves la atención a medios estará a cargo de funcionarios de la Dirección de Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, y de autoridades de la Liga Regional Sanlorencina de Fútbol, a las 10 en el auditorio del Complejo Museológico de San Lorenzo.

El coordinador de la Dirección de Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Gustavo Velázquez; y el presidente de la Liga Regional Sanlorencina de Fútbol, Gabriel Núñez; brindarán información este jueves sobre la intervención en conjunto que se lleva adelante a partir de los incidentes de público conocimiento ocurridos durante las últimas semanas en distintos encuentros futbolísticos. La atención a medios de comunicación se celebrará a las 10 en el auditorio del Complejo Museológico de San Lorenzo.

Funcionarios del Gobierno de Santa Fe y dirigentes de la Liga Sanlorencina de Fútbol desarrollaron sucesivas reuniones en las últimas semanas en la Sede de Gobierno de Rosario, con el objetivo de analizar los hechos violentos que se produjeron en algunos partidos de la Primera División local y en categorías inferiores, abordar la problemática en el marco de los dispositivos de seguridad diagramados en conjunto con la Unidad Regional XVII del departamento San Lorenzo, y elaborar medidas disciplinarias y sancionatorias para clubes y futbolistas que hayan tenido participación en estos episodios.

El encuentro será el jueves 27 de agosto, a las 10, en el Auditorio del Complejo Museológico, avenida San Martín 1562, ciudad de San Lorenzo.

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