Video: ganó Báez, que tuvo un fuerte cruce con un rival en el torneo de Lyon

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1661000505429213186 "¿CUÁNTOS AÑOS TENÉS? ¿12?", PICANTE cruce entre Fucsovics y Seba Báez en Lyon. El húngaro no ocultó su fastidio por los gritos del argentino, que se terminó llevando la victoria. pic.twitter.com/sLw53lkv6K — SportsCenter (@SC_ESPN) May 23, 2023

El umpire, por su parte, intervino en el cruce: “Está bien que hables conmigo, pero no quiero este tipo de lenguaje. Entiendo que estés frustrado, que no te guste, pero no quiero estas palabras. Estoy contento de hablar contigo sobre esto, pero no quiero esas palabras sobre él”.

“Fue lo mismo la semana pasada, no sé quién contra (Cameron) Norrie. Ellos tienen permitido hacer esto, lo sé, pero es demasiado”, insistió Fucsovics, que volvió a mantener un breve diálogo con Báez una vez finalizado el partido.