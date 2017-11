El domingo los equipos rosarinos se cruzarán con los dos clubes más grandes de Buenos Aires. El necesitado Newell's de Juan Manuel Llop buscará dar el gran golpe en el Monumental cuando se mida con el siempre temible River, que hoy recibirá a Unión en un cotejo adelantado de la fecha 12ª de la Superliga. Mientras que el revitalizado Central de Leonardo Fernández intentará en el Gigante de Arroyito darle otro sopapo al líder Boca, que justo viene de caer de local ante Racing y a la vez de perder a su centrodelantero estrella Darío Benedetto por una seria lesión en la rodilla. Será un domingo a pura adrenalina, emoción y con dos partidazos en los que participarán cuatro de las camisetas más emblemáticas del fútbol argentino. Y por supuesto que también será un encuentro muy especial para los jugadores que pasaron por los equipos rosarinos y hoy están en la vereda de enfrente. Será una jornada vibrante, de alto voltaje anímico y con futbolistas conocidos que lucirán las casacas rivales. Lo que se dice: vidas cruzadas.

Por orden de aparición, Newell's enfrentará a River a las 19.15 en el Monumental. Los rojinegros no llegan bien, sufrieron un golpe duro en la caída ante Belgrano y ahora buscarán reivindicarse ante uno de los equipos más temibles de América, como es el caso de River, aunque el equipo del Muñeco esté atravesando un presente flojo. Frente a los rojinegros y luciendo la pilcha millonaria estarán nada menos que dos futbolistas de pura cepa leprosa como Ignacio Scocco y Leonardo Ponzio.

Claro que Nacho hace muy poco que se fue del Parque y los hinchas de Newell's jamás se olvidarán del campeonato que obtuvo en el equipo que dirigió en 2013 el Tata Martino. Ponzio también surgió en la cantera de Bella Vista, a pesar de que hoy es el emblema de River. En el equipo de Gallardo también es probable que juegue Javier Pinola, identificado con Central por su gran producción cuando el canalla era dirigido por Eduardo Coudet. Es cierto que Pinola no dejó el mejor recuerdo en Central por la forma intempestiva en que dejó el club.

Mientras que en Arroyito, el domingo a las 21.30, el que pinta para ser titular por el lado de Boca es Pablo Pérez, identificado con Newell's y también campeón en 2013 en el Parque. El temperamental capitán del equipo de Guillermo Barros Schelotto sin duda que jugará un partido especial en el Gigante y su presencia no pasará desapercibida.

La inagotable cantera rosarina siempre aportó su jerarquía a los equipos grandes de Buenos Aires y el presente no es la excepción. El domingo volverán a estar en la vereda de enfrente jugadores que dejaron una huella imborrable en nuestra ciudad. Y que hoy no estén acá no significa que en algún momento no vuelvan a ponerse la camiseta canalla o leprosa, según haya sido su pasado.