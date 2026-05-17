La Capital | Ovación | Newell's

Newell's comenzó a puro gol el torneo juvenil Canteras de América en Bella Vista

El rojinegro venció 3 a 0 a Montevideo City Torque, con goles Bautista López e Iani Romero en dos ocasiones.

17 de mayo 2026 · 20:39hs
Google Seguir a La Capital en Google
Iani Romero

Iani Romero, autor de dos goles en Newell's en el Canteras de América.

Comenzó la 5º edición del Canteras de América, una competencia de gran relevancia que junta a los mejores exponentes juveniles del continente de la categoría sub-17. Este evento se lleva adelante desde este domingo hasta el viernes 22 en el Centro Jorge Griffa, de Newell's.

Este domingo, Newell's se impuso 3 a 0 a Montevideo City Torque, con goles Bautista López e Iani Romero en dos ocasiones.

Además de Newell's participarán las selecciones de Venezuela, México, Paraguay y Panamá, y entre los clubes lo harán Gremio de Brasil, Peñarol y Montevideo City Torque de Uruguay; Barcelona y Orense de Ecuador, Alianza Lima de Perú y Gimnasia La Plata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2056113305698046087&partner=&hide_thread=false

>>Leer más: Newell's: hoy comienza la 5ª edición del torneo Canteras de América

Los goles de Newell's

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2056085702375342500&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2056098870711525468&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2056100281469866447&partner=&hide_thread=false

>>Leer más: Newell's, en su propio laberinto: sólo con fútbol podrá crecer y pagar las deudas

Fecha 2º – lunes 18: la Lepra ante Venezuela

Newell’s v. Venezuela (Grupo A – 12 horas), Montevideo City Torque v. Orense (Grupo A – 12), Alianza Lima v. Paraguay (Grupo C – 12), Gremio v. Barcelona (Grupo B – 15.30), México v. Gimnasia (Grupo B – 15.30), Peñarol v. Panamá (Grupo C – 15.30).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2056129169566597240&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2056139836453454126&partner=&hide_thread=false

El representativo de Newell’s sub-17 será dirigido técnicamente por Ariel Pepi Zapata, quien contará con el siguiente plantel: Bautista Bancalari, Bruno Dianda y Francisco Moya; Alejo Arriola, Agustín Perisset, Renzo Bonifazi, Benjamín Vallejos, Giovanni Rubortone, Salvador Saman, Lautaro Machado, León Canteros, Valentín Araya, Santiago Lell, Juan Cruz Vella, Mateo Mainini, Teo Fenoglio; Antonio Meza, Bautista López, Agustín Braidot, Juan Ignacio García, Nicolás Perisset, Diego Ruíz Díaz, Santiago Gómez, Lucio Villagra, Augusto Donzino, Máximo Contreras, Genaro Álvez; Máximo Montes, Juan Olmedo, Santiago Fontana, Iani Romero, Ciro Quizas, Bautista Balmaceda, Nicolás Morinigo, Elías De Girolami y Bautista Arévalo.

Noticias relacionadas
El clásico entre Newells y Central se disputará en el Coloso Marcelo Bielsa.

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newell's por el alquiler del estadio

Agustín Sández, Saúl Salcedo y Jaminton Campaz están en la prelista para el Mundial 2026

Mundial 2026: cuánto podrían cobrar Newell's y Central por los jugadores que sean citados

El Pelado Fattori con la camiseta de Newells. Apenas jugó un puñado de partidos.

Uno de los mejores volantes del fútbol argentino que pasó por Newell's y no logró rendir

Los socios de Newells aprobaron el presupuesto pero no el balance y recibieron la noticia del enorme pasivo que le dejó al club la comisión anterior.

La asamblea de Newell's confirmó que la deuda rojinegra es de 33 millones de dólares

Ver comentarios

Las más leídas

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

Las abejas van por su propia ley en Santa Fe: rol clave de un insecto muy relevante

Las abejas van por su propia ley en Santa Fe: rol clave de un insecto muy relevante

Una decepción para Rosario Central que no eclipsa su gran semestre

Una decepción para Rosario Central que no eclipsa su gran semestre

Lo último

El clásico entre Argentino y Córdoba tuvo tensión, mucho color y terminó siendo una fiesta

El clásico entre Argentino y Córdoba tuvo tensión, mucho color y terminó siendo una fiesta

Quini 6: diez santafesinos ganaron casi diez millones de pesos en el Siempre Sale

Quini 6: diez santafesinos ganaron casi diez millones de pesos en el Siempre Sale

Una multitud de ultraderecha marchó en Londres contrala inmigración musulmana

Una multitud de ultraderecha marchó en Londres contrala inmigración musulmana

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales

La provincia denunció ante la Justicia la matanza de patos, yacarés y aves protegidas en la Cuña Boscosa
Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales
Argentino y Central Córdoba no se lastimaron: pasó de todo menos el gol
Ovación

Argentino y Central Córdoba no se lastimaron: pasó de todo menos el gol

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico Argentino-Central Córdoba
Ovación

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico Argentino-Central Córdoba

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia
La Ciudad

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

Quini 6: diez santafesinos ganaron casi diez millones de pesos en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: diez santafesinos ganaron casi diez millones de pesos en el Siempre Sale

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

Las abejas van por su propia ley en Santa Fe: rol clave de un insecto muy relevante

Las abejas van por su propia ley en Santa Fe: rol clave de un insecto muy relevante

Una decepción para Rosario Central que no eclipsa su gran semestre

Una decepción para Rosario Central que no eclipsa su gran semestre

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

Ovación
Newells comenzó a puro gol el torneo juvenil Canteras de América en Bella Vista
Ovación

Newell's comenzó a puro gol el torneo juvenil Canteras de América en Bella Vista

Newells comenzó a puro gol el torneo juvenil Canteras de América en Bella Vista

Newell's comenzó a puro gol el torneo juvenil Canteras de América en Bella Vista

River ya tiene rival para la final del domingo, que no le trae buenos recuerdos

River ya tiene rival para la final del domingo, que no le trae buenos recuerdos

Los técnicos de Argentino y Central Córdoba, entre la satisfacción y el lamento

Los técnicos de Argentino y Central Córdoba, entre la satisfacción y el lamento

Policiales
Un operativo de Gendarmería logró secuestrar tres kilos de cocaína en la ruta 11
policiales

Un operativo de Gendarmería logró secuestrar tres kilos de cocaína en la ruta 11

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y millones de la cocaína

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y millones de la cocaína

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y cayó el presunto captor

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y cayó el presunto captor

La Ciudad
Insólito: el buque que chocó frente a Rosario ya había tenido otra colisión en el Paraná 12 días antes
La Ciudad

Insólito: el buque que chocó frente a Rosario ya había tenido otra colisión en el Paraná 12 días antes

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Residencias en Salud: hubo un 72 % más de profesionales inscriptos que el año pasado

Residencias en Salud: hubo un 72 % más de profesionales inscriptos que el año pasado

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

EXA 2026 activa las rondas de negocios con empresas de todo el país
Economía

EXA 2026 activa las rondas de negocios con empresas de todo el país

Milei grita para la tribuna mientras teje acuerdos en silencio

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei grita para la tribuna mientras teje acuerdos en silencio

Tolosa Paz: El peronismo debe volver a vincularse con los sectores productivos

Por Walter Palena

Política

Tolosa Paz: "El peronismo debe volver a vincularse con los sectores productivos"

Rosario, uno de los próximos pasos de Mauricio Macri de cara a 2027

Por Javier Felcaro
Política

Rosario, uno de los próximos pasos de Mauricio Macri de cara a 2027

Horacio Marín: Quiero quedarme en YPF para desarrollar Vaca Muerta
Negocios

Horacio Marín: "Quiero quedarme en YPF para desarrollar Vaca Muerta"

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y millones de la cocaína

Por Claudio Berón
Policiales

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y millones de la cocaína

Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal
la ciudad

Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y cayó el presunto captor
policiales

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y cayó el presunto captor

Alumnos de la escuela Balseiro jugaron a ser científicos por un día

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de la escuela Balseiro jugaron a ser científicos por un día

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: floja venta en Rosario
La Ciudad

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: "floja" venta en Rosario

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario
Salud

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa
Policiales

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo
La Ciudad

Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro
La Ciudad

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

La Justicia Federal consolidó pruebas clave en el juicio por fumigaciones en Pergamino

Por Luis Emilio Blanco
La Región

La Justicia Federal consolidó pruebas clave en el juicio por fumigaciones en Pergamino

Un simple botón: cómo hacer que La Capital aparezca primero en tus búsquedas de Google
La Ciudad

Un simple botón: cómo hacer que La Capital aparezca primero en tus búsquedas de Google

El rector de la UNR criticó a Javier Milei por haberlo llamado delincuente
Política

El rector de la UNR criticó a Javier Milei por haberlo llamado "delincuente"

La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea
La Región

La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea

Santa Fe lidera el ranking de puestos de trabajo en la construcción con saldo a favor
La Región

Santa Fe lidera el ranking de puestos de trabajo en la construcción con saldo a favor

El MPA presentó su informe sobre crímenes en Rosario y destacó la tasa de esclarecimiento
Policiales

El MPA presentó su informe sobre crímenes en Rosario y destacó la tasa de esclarecimiento