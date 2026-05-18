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El Retutu se retira de la música: "Dejo todo por seguir a Cristo"

El cantante de cumbia confirmó que deja los escenarios tras 17 años de carrera y aseguró que quiere dedicar su vida a la fe

18 de mayo 2026 · 12:37hs
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El Retutu se retira de la música tras 17 años de trayectoria

El Retutu se retira de la música tras 17 años de trayectoria

El cantante de cumbia Gastón Hernán Villagra, más conocido como “El Retutu”, anunció su retiro de la música tras más de 17 años de carrera. La noticia sorprendió a sus seguidores luego de que el artista comunicara en redes sociales que decidió alejarse de los escenarios de manera definitiva.

En un video publicado en sus redes, explicó que su decisión está profundamente ligada a la fe y a un cambio espiritual. Cabe recordar que hace apenas dos años, El Retutu atravesó uno de los momentos más delicados de su vida. Después de participar en el reality Cuestión de Peso, en diciembre de 2024 fue internado en terapia intensiva tras someterse a una cirugía bariátrica. Su estado de salud generó preocupación luego de presentar fiebre persistente, fuertes dolores abdominales y hematomas en la cavidad abdominal, complicaciones que requirieron atención médica urgente. Tras recuperarse, el artista comenzó a mostrarse más cercano a la religión y a las actividades solidarias.

En este contexto, el Retutu, que debutó en la escena musical en 2009, dio a conocer que se retirará de la música. "Hoy se cierra una etapa en mi vida, hoy se toma una decisión muy difícil, no estoy triste, simplemente que dejo todo y voy atrás de aquel que dio la vida por mí y por ti". Si bien aclaró que cumplirá con las fechas agendadas en el mes de mayo, luego se retirará de los escenarios de manera definitiva.

>> Leer más: El Retutu se encuentra en terapia intensiva tras una cirugía bariátrica

Qué dijo el Retutu

Si bien en sus redes sociales suele compartir extractos de la Biblia y mensajes vinculados a la fe, fue a través de un emotivo video donde Gastón Hernán Villagra confirmó oficialmente su decisión de retirarse de la música. Entre lágrimas, el artista expresó: “Casi 17 años de movida y hoy decido dejar todo en la música. Es difícil dejar algo a lo que me dediqué toda la vida”.

Además, aseguró que atraviesa una nueva etapa en su vida: “Yo sé que el Padre tiene algo proyectado para mi vida. Sé que grandes cosas van a suceder y que Él va a bendecir”.

“Agradezco a todos los que confiaron en mí. En diciembre de 2009 arrancó todo y en mayo de 2026 dejo todo por seguir a Cristo, que me cambió la vida, que me salvó de la muerte”, agregó.

Durante el mensaje también habló sobre las tentaciones y excesos que atravesó a lo largo de su carrera musical. “Tuve muchas oportunidades y la noche te presenta muchas cosas, que el diablo te presenta muchas cosas en la noche, pero hoy decido soltar todo eso y seguirlo a Él”.

Por último, dejó abierta la posibilidad de continuar ligado a la música, aunque desde otro lugar: “Ojalá pueda hacer música cristiana o música infantil. Los amo, gracias por el aguante”.

>> Leer más: Acusan a Britney Spears de protagonizar una tensa escena en público: qué dijo su vocero

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