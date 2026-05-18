Mundial 2026: Austria, rival de la selección argentina, presentó la lista de convocados

El conjunto europeo, dirigido por el experimentado Ralf Rangnick, anunció quienes son los 26 futbolistas que enfrentarán a la Scaloneta en la fase de grupos

Austria , uno de los rivales de la selección argentina en el grupo J, oficializó la lista definitiva de 26 convocados que estarán en el Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. El técnico alemán Ralf Rangnick mantuvo la base de jugadores que lograron la clasificación a la cita mundialista en las eliminatorias europeas.

Entre sus figuras más destacadas, está David Alaba, el defensor del Real Madrid multicampeón de Champions League y capitán del seleccionado austriaco. Además, fueron nominados Konrad Laimer, mediocampista de gran temporada en el Bayern Munich, y Marcel Sabitzer, futbolista del Borussia Dortmund.

Luego de 28 años tras su última participación en Francia 1998, Austria se prepara para jugar su novena cita mundialista. Su mejor performance fue el tercer puesto obtenido en los mundiales de 1934 y 1954.

En la previa a la Copa del Mundo, el seleccionado europeo disputará un amistoso de preparación ante Túnez el próximo 1 de junio. Luego, jugará ante Guatemala el 11 de junio, mismo día que comenzará el Mundial.

El debut de Austria será frente a Jordania el 17 de junio en San Francisco. Por la segunda fecha, la selección europea se medirá con Argentina el 22 de junio a las 14 horas de Argentina en el AT&T Stadium de Dallas. Por último, finalizará la fase de grupos contra Argelia, el 28 de junio en Kansas.

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La lista de convocados de Austria para el Mundial 2026

Ralf Rangnick, quien tendrá su estreno como DT en un Mundial, confirmó los jugadores que formarán parte de la selección de Austria:

Arqueros:

Patrick Pentz (Bröndby IF)

Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg)

Florian Wiegele (Viktoria Plzen)

Defensores:

David Affengruber (Elche CF)

David Alaba (Real Madrid)

Kevin Danso (Tottenham Hotspur)

Marco Friedl (SV Werder Bremen)

Philipp Lienhart (SC Friburgo)

Phillipp Mwene (FSV Mainz)

Stefan Posch (FSV Mainz)

Alexander Prass (Hoffenheim)

Michael Svoboda (Venezia FC)

Mediocampistas:

Christoph Baumgartner (RB Leipzig)

Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund)

Florian Grillitsh (Sporting Braga)

Konrad Laimer (Bayern Múnich)

Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)

Xaver Schlager (RB Leipzig)

Romano Schmid (Werder Bremen)

Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC)

Nicolas Seiwald (RB Leipzig)

Paul Wanner (PSV Eindhoven)

Patrick Wimmer (Wolfsburg)

Delanteros: