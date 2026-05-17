Central: el esfuerzo que estaba en el plan original y que no habría nada que lo haga cambiar

Jorge Almirón tiene apenas un par de días para decidir los nombres de un Canalla que ya el martes enfrentará a Universidad Central de Venezuela

Jorge Almirón no encontró respuestas por parte del equipo en la derrota de Central en el Monumental.

El esfuerzo que Central hizo en estas últimas semanas para no bajarse del protagonismo en los dos frentes que venía atendiendo no se termina, pese a que uno de los objetivos que tenía entre ceja y ceja ya no figura en el radar. Jorge Almirón vuelve a tener un duro trabajo en el corto plazo.

El partido del martes por la Copa Libertadores es una continuación de esta seguidilla de partidos importantes y tanto el técnico como los jugadores saben que lo que ocurrirá en pocos días más en el Gigante de Arroyito es sumamente importante.

Hubiese sido más elocuente todo si el Canalla hubiera logrado el pasaje a la final en el torneo Apertura, aunque en ese caso el envión anímico habría funcionado como un verdadero paraguas protector. De todas formas, Almirón está en la obligación, una vez más, de apelar a lo mejor que tenga.

Son apenas dos días de trabajo los que tendrá el cuerpo técnico para analizar antes de tomar una decisión, pero todo hace pensar que el equipo no cambiaría demasiado y que la base que venía utilizando será la elegida.

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De igual forma, hay un margen para la especulación respecto a algún retoque que pueda meter y mucho de ello dependerá de cómo hayan terminado todos aquellos que estuvieron en el Monumental.

Fideo Di María intenta la individual ante River. El capitán de Central quiere estar siempre. Leonardo Vincenti / La Capital

En defensa, por ejemplo, la apuesta del técnico por Ignacio Ovando y Gastón Ávila fue contundente, pero Carlos Quintana viene sumando minutos e incluso en el Monumental también apeló a Facundo Mallo. Los laterales seguramente serán los mismos.

Jugadores que son una fija

Del medio hacia arriba, hay jugadores que son una fija. Son los casos de Franco Ibarra y Vicente Pizarro. Lo mismo ocurre con Ángel Di María, quien se viene bancando todos los partidos. Fideo no está a pleno desde lo físico, pero sólo una molestia o un cansancio pronunciado podría sacarlo del equipo titular.

Quizá una de las pocas buenas noticias que tuvo el Canalla ante River fueron los regresos de Julián Fernández y Jaminton Campaz, ambos repuestos de sendas lesiones musculares.

Ya con eso pasan a ser alternativas para ir desde el arranque, aunque por lo visto en cancha, el exVélez es quien más posibilidades podría tener. Al colombiano se le notó un poco más la falta de ritmo y de explosión en el uno contra uno.

Campaz Jaminton Campaz volvió tras la lesión, pero se le notó la falta de ritmo. Igual, es alternativa. Leonardo Vincenti / La Capital

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Después, el esquema que utilice el entrenador será vital para saber si puede haber lugar para algún otro jugador, como el caso de Alejo Veliz, quien viene de dos partidos (ante Racing y River) seguidos en el banco de relevos. Quizá sea tiempo para el regreso del 9.

El antecedente de Venezuela

Central ya le ganó a Universidad Central en Venezuela y ese partido puede tomarse como un termómetro, pero es demasiado importante lo que se juega el Canalla en estos 90 minutos contra los venezolanos. La clasificación ya a los octavos de final hace que Almirón se vea en la obligación de no regalar absolutamente nada.

En Central ya no está más esa red de contención anímica del protagonismo en el Apertura, pero la vida sigue. Sin margen para las licencias, Almirón debe hablar mucho con sus jugadores, analizar todo minuciosamente y después decidir. Es un esfuerzo más que estaba en el plan original, lo que hace pensar que no habría nada que lo altere.