Florencia Ruiz y el Mono Fontana, en un concierto "íntimo y exclusivo" en Rosario

El dúo con 15 años de trayectoria se presentará el sábado 23 de mayo en "Refi", en Vélez Sarsfield 641

Mono Fontana y Florencia Ruiz llegan a Rosario. Con 15 años de trayectoria, el dúo se presentará este sábado 23 de mayo

La cantante Florencia Ruiz y el pianista de jazz-rock Mono Fontana llegan a Rosario para presentar un concierto “Íntimo y exclusivo”. Lo harán el sábado 23 de mayo, desde las 21, en “Refi”, de Vélez Sarsfield 641.

Florencia Ruiz es una música argentina creadora de un mundo especial y único, mezcla de rock, experimentación y pop, con 16 discos en su haber entre solistas y colaboraciones ha realizado 10 giras por Japón (junto a su grupo Nippon) también compuso músicas para FUJI TV, instalaciones, cortos y cine.

Giró por Portugal, Francia, España, Catalunya, Alemania, Cuba, México, Chile y Uruguay. También acompañó la salida de su disco Luz de la noche en NYC en dos oportunidades. Actualmente está celebrando el aniversario número 25 de la salida de su primer disco “Centro” y acaba de editar su nuevo álbum llamado “Plateada”.

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En esta grabación contó con la participación de Hugo Fattoruso, Leo Masliah, Ariel Minimal, Liliana Vitale, Mavi Díaz y Fernando Cabrera.

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Juan Carlos “Mono” Fontana es un músico multiinstrumentista de rock y jazz argentino. Integró las bandas Madre Atómica, Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre y Spinetta Jade. Con el “flaco” Spinetta formó una hermosa sociedad musical, grabando en los discos “Madre en años luz”, “Privé”, “Exactas”, “Téster de violencia”, “Don Lucero”, “Pelusón of milk”, “Estrelicia MTV Unplugged”, entre otros.

Florencia Ruiz y Mono Fontana, en el año 2011 comenzaron a tocar en dúo, proyecto que continúa hasta hoy.