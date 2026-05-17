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Argentino y Central Córdoba no se lastimaron pero jugaron un clásico donde pasó de todo menos el gol

El José Martín Olaeta fue testigo de un clásico donde ninguno pudo festejar, pero que tuvo situaciones, expulsados, mucho público e incidentes al inicio.

17 de mayo 2026 · 15:46hs
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Diego Ramírez se jugó la vida ante la arremetida de Gallucci

Marcelo Bustamante

Diego Ramírez se jugó la vida ante la arremetida de Gallucci, en la última clara del parido, a favor de Córdoba.
Clara de Córdoba. Fuera de foco Gallucci la metió al área

Marcelo Bustamante

Clara de Córdoba. Fuera de foco Gallucci la metió al área, Olivera quedó fuera de foco, Killer no puede empujarla y la despeja Bartalini.
La roja a Theo Guiñazú en Argentino.

Marcelo Bustamante

La roja a Theo Guiñazú en Argentino.
El capitán charrúa Paulo Killer y el colombiano Quito Orejuela

Marcelo Bustamante

El capitán charrúa Paulo Killer y el colombiano Quito Orejuela, en el área de Central Córdoba.
A instancias del asistente

Marcelo Bustamante

A instancias del asistente, Córdoba se quedó con uno menos por la roja a Altamura en el primer tiempo.
Francisco Duré va con todo abajo y le saca el balón a Wilfrán Quito. Argentino y Central Córdoba

Marcelo Bustamante

Francisco Duré va con todo abajo y le saca el balón a Wilfrán Quito. Argentino y Central Córdoba, en el clásico del Olaeta.
Los capitanes de Argentino y Central Córdoba se dan la mano en el josé Martín Olaeta.

Los capitanes de Argentino y Central Córdoba se dan la mano en el josé Martín Olaeta.

Argentino y Central Córdoba animaron en el José Martín Olaeta el clásico de Rosario del ascenso. Los equipos no llegaban bien a la cita porque están afuera de los clasificados al Reducido por el segundo ascenso, pero dieron todo para ganarlo. No pudieron. Fue 0 a 0.

El análisis del clásico chico

Un clásico del ascenso rosarino, con dos equipos que no vienen realizando una buena campaña y que termina 0 a 0 parece indicar que fue chato, aburrido y con tendencia a pegarle de punta y para arriba. Pero nada de eso pasó en el José Olaeta, donde si algo quedó claro fue que Argentino y Central Córdoba buscaron siempre el triunfo. No se conformaban con el empate y cada uno con lo suyo lo intentó. Las figuras del partido fueron los dos arqueros, sobre todo el salaíto, lo que habló de buenas situaciones y que gran parte de la responsabilidad del arco cerrado fue por ellos.

Y si algo quedó claro desde el principio fue que Córdoba tenía la idea clara de salir a presionarlo a Argentino en su campo, de tomar las riendas rápido y, en lo posible, hacer la diferencia. Casi lo consigue pero a los 3 minutos ya Olivera empezaba a edificar su gran tarde tapándole el mano a mano al Pato Sánchez.

A los 18’ de nuevo Olivera se jugó la vida ante el ingreso de Renzo Altamura, que enseguida sería protagonista negativo. Es que a instancias del asistente, y cuando intentaba iniciar una contra, le metió un codazo a Joaquín Cejas y vio la roja. Empezaba otro partido.

Claro que Argentino dos minutos antes ya había avisado que estaba vivo, cuando Matías Giroldi se la jugó ante el remate de Wilfrán Quito Orejuela.

Esa acción y la roja equilibraron el trámite, le dio confianza al equipo de Previti, que llegaría al gol a los 41’, pero la acción sería anulado por supuesto offside del mismo colombiano. Quito Orejuela había recibido en la medialuna y sometía a Giroldi. El exsalaíto Mateo Yaszczuk parecía habilitarlo.

Enseguida, de nuevo Giroldi le sacó un mano a mano a Cejas en el momento albo del partido, pero antes de irse al descanso Córdoba avisaba que no podían subestimarlo. De un lateral desde la derecha, Olivera se jugó la vida para sacarle el disparo a quemarropa del Pato Sánchez. Al descanso, 0 a 0.

Mucho más volvió a tener tendencia charrúa el trámite cuando Theo Guiñazú vio la segunda amarilla y los dos quedaban con diez. Unos minutos después, tras un buen córner generado por el ingresado Benjamín Gallucci, el mismo delantero la metió adentro cabeceando en el segundo palo el envío del Pato Sánchez, Olivera quedó fuera de foco por primera y única vez, y Paulo Killer casi la empalma a la red, despegando milagrosamente Thiago Bartalini casi en la línea.

Y a los 38’, con los dos intentando, tuvieron chances en la misma jugada. Casi la capturó el ingresado Milton Espíndola en el área charrúa y en la contra Gallucci quedó mano a mano con Olivera, pero Diego Ramírez fue más rápido para punteársela justo cuando se palpitaba el gol. El capitán inclusive dejó la cancha lesionado.

En Argentino se quedaron con bronca por el gol anulado, en Córdoba por la expulsión que los obligó a resetear. Pero de ambos lados reconocieron, además de sus méritos, los del adversario. Eso significó que los dos quisieron ganarlo.

Esa ambición por supuesto que vale para los dos, más allá de las campañas que vienen realizando. Pueden ser un buen punto de partida para mejores días. El clásico que empezó mal con incidentes, terminó bien. Sólo faltó el gol.

Los momentos en el José Martín Olaeta

38' De una chance de Espíndola en el área charrúa, llegó la contra, el mano a mano de Gallucci y Ramírez sacó justo delante de Olivera. Se lesionó y debió salir. Entró Tiago Celes. También entró Octavio Rubarth en Argentino y Stefano Pizzio en Córdoba.

34' Otero entró por Córdoba en el Charrúa y enseguida tuvo un buen remate que contuvo Olivera.

28: primeros cambios en Argentino: entró Carlos Raga por Facundo Aronna y René González por Wilfrán Quito Orejuela.

24' Lo tuvo Córdoba. De un córner de Sánchez que generó Gallucci en una corrida, la cabeceó el mismo recién ingresado en el segundo palo hacia adentro, Olivera esta vez pasó de largo y Bartalini la sacó casi en la línea.

21' Amonestado el ingresado Gallucchi por golpear a Bruno Cabrera.

15' Amonestado Emanuel Rodríguez por entrarle fuerte a Quito Orejuela.

14' Primer cambio; en Córdoba entró Benjamín Gallucci por Joaquín Messi.

10' expulsado por doble amarilla Theo Guiñazu en Argentino, quedan diez contra diez.

Inicio del segundo tiempo

45' (+ 2) Otra vez Olivera evitó el gol de Córdoba. Sánchez empalmó el centro desde la derecha y el arquero la tapó.

44' Giroldi se queda con el gol de Argentino, ante la arremetida de Cejas por derecha, que quedó mano a mano.

41' Gran polémica. Quito recibió entrando bien de 9 y sometió a Giroldi, pero el asistente dio offside. Parecía habilitar Taszczuk.

34' Pelotazo de Duré a un jugador caído y amarilla. Al toque, también la recibió Guiñazú.

28' Dago Sánchez le entró duro a Nery Domínguez pero el juez solo sacó amarilla. Por protestar también amonestó a Quito.

27' Salida de Córdoba con pelotazo largo para Altamura, que le aplicó un codazo a un jugador de Argentino. Roja y Argentino con uno más.

25' Primera de Argentino. Quito entró con todo al área charrúa y disparó fuerte, Giroldi reaccionó y la sacó.

18' De nuevo Olivera evitó el gol de Córdoba, esta vez en los pies de Renzo Altamura que entró solo por derecha y quedó mano a mano.

3' Central Córdoba empezó con todo el partido y el pato Sánchez tuvo el primero pero Oliveras llegó antes.

>>Leer más: Símbolos de Argentino y Central Córdoba se pusieron el clásico chico rosarino al hombro

Las formaciones de Argentino y Central Córdoba

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