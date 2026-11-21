Con una heroica actuación de Tomás Marchiori en el desempate por penales, el Fortín se clasificó y espera a Argentinos Juniors o Independiente

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Vélez y Belgrano igualaron 2-2 tras el alargue y finalemente el Fortín se quedó con la victoria desde el punto penal

Vélez y Belgrano protagonizaron un entretenido encuentro este viernes en el José Amalfitani que llegó a la definición por penales. Tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, el local tuvo mayor eficacia en la definición desde los 12 pasos y se quedó con la clasificación a los cuartos de final del torneo Clausura .

El partido, correspondiente a los octavos de final, comenzó con el Pirata arriba en el marcador con el gol de Ramiro Hernandes a los 11 minutos del primer tiempo. Luego, el delantero Ronaldo Martínez puso la paridad en el juego para los de Liniers a los 14 minutos del segundo tiempo. Luego de quedar 1-1 en los 90, el encuentro fue a tiempo extra.

Allí sería nuevamente los dirigidos por Ricardo Zielinski quienes se impusieron nuevamente por delante gracias al golazo de Nicolás "Uvita" Fernández desde afuera del área. Con el empuje del público, el equipo de Guillermo Barros Schelotto fue al frente y llegó a la igualdad por la anotación de Dylan Godoy . Así, el primer clasificado a la próxima ronda se definiría desde el punto penal.

El arquero Tomás Marchiori fue la gran figura en la definición tras contener los remates de Lucas Zelarayán , Francisco González Metilli y Adrián Spörle , donde el único que logró convertir para Belgrano fue Uvita Fernández. Para Vélez convirtieron Rodrigo Aliendro , Ronaldo Martínez y Dylan Godoy, siendo únicamente Matías Arias quien malogró su penal.

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De este modo, el Fortín selló su pase a cuartos donde se medirá ante el ganador de Argentinos Juniors e Independiente. Si gana el Bicho, los de Liniers jugarán en condición de visitante. Si el Rojo resulta vencedor, los dirigidos por Barros Schelotto volverán a jugar ante su público.

¿Cuándo se juega el resto de los octavos de final del torneo Clausura?

Sábado 21 de noviembre

15: Defensa y Justicia (4º de la Zona A) vs. Barracas Central (5º de la Zona B).

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Bryan Ferreyra.

17.00: Argentinos Juniors (2º de la Zona B) vs. Independiente (7º de la Zona A).

TV: TNT Sports.

Árbitro: Jorge Baliño. VAR: Fernando Echenique.

Domingo 22 de noviembre

16: Central (1º de la Zona B) vs. Gimnasia de Mendoza (8º de la Zona A).

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Germán Delfino.

19: River (4º de la Zona B) vs. Lanús (5º de la Zona A).

TV: TNT Sports.

Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Gastón Monson Brizuela.

22: Instituto (1º de la Zona A) vs. Huracán (8º de la Zona B).

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Darío Herrera. VAR: Yamil Possi.

Lunes 23 de noviembre

17: Gimnasia de La Plata (3º de la Zona B) vs. Newell's (6º de la Zona A).

TV: TNT Sports.

Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Sebastián Habib.

Miércoles 25 de noviembre

21: Boca (2º de la Zona A) vs. Independiente Rivadavia (7º de la Zona B).

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: José Carreras.