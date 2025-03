Urba: Atlético del Rosario, a pesar de ganar, sigue sin encontrar su juego

Atlético del Rosario contabilizó en la segunda fecha del torneo de Primera A de la Urba su primera victoria en el torneo tras superar a Hurling por 21-9. Podría decirse que el resultado fue el premio a los pocos destellos que tuvo, ya que a juzgar lo expuesto a lo largo de todo el partido, el marcador no muestra fielmente lo que hizo en la cancha.

Atlético del Rosario abrió la cuenta cuando todavía no se habían acomodado en el terreno con un penal de Manuel Nogues y estiró la cuenta con un try de su hermano Felipe, quien capitalizó una pelota que quedó boyando tras capturarla e irse derechito al try.