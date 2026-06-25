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Pusieron fecha para la segunda edición de la Feria Industrial "Roldán Produce"

Será los días 24 y 25 de septiembre y volverá destacar la capacidad productiva de Roldán, como un espacio estratégico para el desarrollo industrial local y regional

25 de junio 2026 · 15:53hs
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Desde la organización destacaron que la feria busca fortalecer el vínculo entre la industria

Desde la organización destacaron que la feria busca fortalecer el vínculo entre la industria, la educación y la comunidad, promoviendo además el desarrollo productivo, la innovación y la generación de oportunidades para las nuevas generaciones

La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico, junto a la Unión de Empresarios Industriales de Roldán (Unempir), comenzó con los preparativos para la segunda edición de la Feria Industrial “Roldán Produce”. Se trata del evento que reúne a las principales empresas de la ciudad para mostrar su potencial productivo, generar vínculos comerciales y promover nuevas oportunidades de negocios

La feria se llevará a cabo los días 24 y 25 de septiembre y volverá a poner en escena la capacidad productiva de Roldán, consolidándose como un espacio estratégico para el desarrollo industrial local y regional. La iniciativa surgió a partir del éxito alcanzado en su primera edición, realizada en 2024, y desde entonces quedó establecida con una periodicidad bianual, en el marco de las celebraciones por el Día de la Industria, que se conmemora cada 2 de septiembre

Más de 25 empresas

En esta oportunidad, más de 25 empresas roldanenses expondrán sus productos, servicios, procesos e innovaciones, permitiendo que vecinos, estudiantes, empresarios y potenciales clientes conozcan de cerca el entramado productivo que impulsa el crecimiento de la ciudad.

Como novedad, esta edición incorporará el programa “Innovar para Producir”, una propuesta impulsada y organizada por Unempir junto al Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, que busca acercar a los jóvenes al mundo del trabajo, la tecnología y la producción.

Para estudiantes

La iniciativa está destinada a estudiantes de escuelas secundarias de Roldán y la región, quienes, acompañados por docentes y equipos institucionales, deberán presentar proyectos innovadores vinculados al sector industrial.

Las propuestas podrán abordar temáticas como optimización de procesos, sustentabilidad, automatización, seguridad industrial o reciclado, y deberán incluir una problemática concreta, una solución viable y un análisis básico de costos e impacto.

Los proyectos presentados en ese contexto, serán evaluados por especialistas e industriales, quienes seleccionarán al equipo ganador. Además del reconocimiento, cada integrante del grupo premiado recibirá una notebook y la institución recibirá un premio en efectivo.

Fortalecer vínculos

Desde la organización destacaron que la feria busca fortalecer el vínculo entre la industria, la educación y la comunidad, promoviendo además el desarrollo productivo, la innovación y la generación de oportunidades para las nuevas generaciones. Asimismo, invitan a todas las empresas interesadas a comenzar con los preparativos para formar parte de esta nueva edición de “Roldán Produce”.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden acercarse a la Secretaría de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico de Roldán, ubicada en Rioja 642, o comunicarse por correo electrónico a: [email protected].

>>Leer más: Roldán apuesta a la educación, la obra pública y nuevos desarrollos urbanos

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