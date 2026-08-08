Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel

El empresario tenía 68 años y se encontraba internado en un centro de salud privado de Rosario debido a una enfermedad

Jorge Messi, el papá de Lionel, acompañó a su hijo en toda su carrera deportiva como representante.

Poco después de sus vacaciones en la Argentina, Lionel Messi recibió una noticia infinitamente dolorosa. Su padre Jorge Messi falleció en Rosario y la muerte tuvo repercusión internacional . El bar de la familia cerró sus puertas por duelo este sábado y Newell's izó su bandera a media asta en señal de duelo, entre las primeras manifestaciones de luto.

Fuentes médicas confirmaron a La Capital que el fallecimiento se produjo a la madrugada en un centro de salud privado. La triste noticia se conoce luego del último entrenamiento del futbolista con Inter Miami y en la previa a la cita con Monterrey por la segunda fecha de la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos.

El empresario tenía 68 años y hace casi dos meses había trascendido que tenía problemas de salud , aunque sus allegados mantuvieron bajo reserva los detalles del caso.

Jorge fue el representante de su hijo durante casi toda su carrera deportiva y una figura inseparable en el largo camino que lo llevó a la Lepra , Barcelona y París Saint-Germain (PSG) antes de instalarse en Norteamérica.

A diferencia de lo que ocurrió en torneos anteriores de la selección argentina, el exempleado siderúrgico no fue a ver los partidos del Mundial 2026 y rápidamente se supo que estaba enfermo y bajo tratamiento en el país.

El episodio de Jorge Messi durante el Mundial

El día en que debutó la selección argentina en el Mundial 2026, la Pulga abrió el marcador de la victoria por 3 a 0 y lloró cuando convirtió el primero de sus tres goles. Ese 16 de junio se encendieron los rumores sobre la preocupación de la estrella por su papá, que no estaba en el estadio Kansas City.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Dos días después, los parientes de Leo difundieron un comunicado en el que desmintieron la muerte del empresario. "La familia informa que Jorge Messi atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", indicaron el 18 de junio.

>> Leer más: El plan de Inter Miami para que Messi siga en el club luego de su retiro como futbolista

El mensaje oficial también expresó "profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos" de algunas personas que abordaron el tema en medios de comunicación.

En el círculo íntimo del capitán de la selección resaltaron que se trataba de "una situación estrictamente privada", de modo que "únicamente su familia más cercana" contaba con "información real y precisa" sobre su estado.

"Cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz", advirtieron los parientes de Messi. En esa instancia pidieron "responsabilidad, prudencia y humanidad" en vez de actuar por un "interés mediático irresponsable".

Casi una semana después de esa desmentida, el papá de Leo recibió el alta hospitalaria en Buenos Aires y volvió a Rosario. Fuentes cercanas consultadas por el periodista Ángel de Brito lo confirmaron luego de la segunda victoria de la selección ante Austria, el 22 de junio.

A pesar de la gran angustia, el futbolista de 39 años se quedó trabajando con el plantel albiceleste en Estados Unidos y así llegó a disputar la tercera final mundialista de su carrera.

El bar de la familia Messi cerró por duelo

Este sábado a la mañana, el bar Vip suspendió la atención al público frente a lo ocurrido. El local gastronómico administrado por Matías y María Sol Messi —hermanos de Leo— confirmó que estaba "cerrado por duelo" cerca del Monumento Nacional a la Bandera. Ante la consulta a través de la línea de Whatsapp, los responsables del negocio fijaron una respuesta automática: "Agradecemos de corazón su comprensión y respeto en este momento tan difícil para nosotros".

Distintas fuentes consultadas por este diario coincidieron en que el papá del ídolo se encontraba en mal estado de salud este viernes y con pronóstico reservado. Mientras tanto, Leo había entrenado con los jugadores de Inter Miami antes de disputar la segunda fecha de la Leagues Cup como locales en el Nu Stadium.

Bandera a media asta en la jornada de Juveniles en Bella Vista por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel. pic.twitter.com/4yO9HtPrXQ — Necesidad Extrema (@NecesidadEXT) August 8, 2026

En el marco de hermetismo habitual del círculo íntimo de la Pulga, otro de los primeros indicios sobre la noticia surgió este sábado a la mañana en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa. Los encargados del predio izaron la bandera rojinegra a media asta antes del inicio de las actividades.

¿Quién era Jorge Messi?

Jorge Horacio Messi nació el 24 de abril de 1958 y formó su familia en Rosario. Fue comerciante y se casó con Celia María Cuccittini, madre de los cuatro hijos que tuvieron y criaron en la zona sur de la ciudad.

El padre de Leo trabajó en Acindar, una planta siderúrgica de Villa Constitución, a unos 40 kilómetros de la Cuna de la Bandera. Su vida dio un giro drástico cuando la Pulga tenía 13 años. En ese momento lo llevó a Barcelona para hacer su primera prueba en busca de que el niño cumpliera el sueño de convertirse en un jugador profesional.

El acuerdo formal con el club catalán se firmó el 14 de diciembre de 2000. En ese momento, la promesa futbolística se mudó a Europa y construyó su segundo hogar, donde muchos años más tarde se agrandó la familia a partir del matrimonio con Antonela Roccuzzo.

En ese trayecto, Jorge siempre estuvo al lado de la Pulga, tanto a la hora de las grandes decisiones a nivel profesional como en su rol de papá.

También siguió al pie del cañón el desarrollo de otros proyectos deportivos como el del Leones FC. De hecho, a fines marzo fue a ver el partido del equipo con Central Córdoba en el estadio Gabina Sosa, donde estuvo acompañado por su hijo Matías y su sobrino Tomás.