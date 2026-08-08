Newell's despidió a Jorge Messi con un mensaje conmovedor: "Visión, rigor y afecto"

El club anunció la muerte del padre de Lionel Messi y expresó sus condolencias con la familia del capitán de la selección argentina

El papá de Messi tenía 68 años y estaba internado en Rosario.

La muerte de Jorge Messi se convirtió en una de las principales noticias de este sábado en la Argentina. Newell's lo confirmó a través de redes sociales con el siguiente mensaje: " Fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto , la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini ".

Horas después de la muerte del padre de Lionel Messi , el club compartió un comunicado en el que expresó "profundo dolor y pesar" por la situación. Por esa vía lo definió como un "reconocido hincha leproso" , además de su rol como empresario y también representante del jugador de Inter Miami .

"Gracias por enseñarle a amar estos colores" , manifestaron voceros de la entidad del parque Independencia. En tanto, la bandera rojinegra del Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa fue izada a media asta en la zona oeste de Rosario, en señal de duelo.

Newell's anunció la muerte del empresario de 68 años con una foto en blanco y negro y un crespón de luto en sus redes sociales. "Hasta siempre, leproso" , decía el mensaje publicado poco después de las 10.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

Representantes del club destacaron el papel que tuvo Jorge Messi en la exitosa carrera deportiva de su hijo. Al respecto, señalaron: "Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial".

>> Leer más: El equipo de los Messi, con nuevo entrenador: tiene la misión de levantar a Leones FC

La comisión directiva rojinegra se pronunció en nombre de "toda la familia leprosa" luego de la internación en un centro de salud privado de Rosario. Así le enviaron un abrazo al futbolista, su madre y sus tres hermanos: Rodrigo, Matías y María Sol. El mismo gesto s extendió a todos sus seres queridos y allegados.

En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo! pic.twitter.com/xXkbuTS47W — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 8, 2026

"Hasta siempre, leproso", expresaron en el parque Independencia para decirle adiós al papá del exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG).

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) se pronunció en términos similares con otro mensaje publicado en redes sociales que decía: "¡Fuerza, Leo!".