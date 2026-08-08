La Capital | Ovación | Messi

Newell's despidió a Jorge Messi con un mensaje conmovedor: "Visión, rigor y afecto"

El club anunció la muerte del padre de Lionel Messi y expresó sus condolencias con la familia del capitán de la selección argentina

8 de agosto 2026 · 10:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
El papá de Messi tenía 68 años y estaba internado en Rosario.

El papá de Messi tenía 68 años y estaba internado en Rosario.

La muerte de Jorge Messi se convirtió en una de las principales noticias de este sábado en la Argentina. Newell's lo confirmó a través de redes sociales con el siguiente mensaje: "Fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto, la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini".

Horas después de la muerte del padre de Lionel Messi, el club compartió un comunicado en el que expresó "profundo dolor y pesar" por la situación. Por esa vía lo definió como un "reconocido hincha leproso", además de su rol como empresario y también representante del jugador de Inter Miami.

"Gracias por enseñarle a amar estos colores", manifestaron voceros de la entidad del parque Independencia. En tanto, la bandera rojinegra del Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa fue izada a media asta en la zona oeste de Rosario, en señal de duelo.

Newell's se solidarizó con la familia Messi

Newell's anunció la muerte del empresario de 68 años con una foto en blanco y negro y un crespón de luto en sus redes sociales. "Hasta siempre, leproso", decía el mensaje publicado poco después de las 10.

Representantes del club destacaron el papel que tuvo Jorge Messi en la exitosa carrera deportiva de su hijo. Al respecto, señalaron: "Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial".

>> Leer más: El equipo de los Messi, con nuevo entrenador: tiene la misión de levantar a Leones FC

La comisión directiva rojinegra se pronunció en nombre de "toda la familia leprosa" luego de la internación en un centro de salud privado de Rosario. Así le enviaron un abrazo al futbolista, su madre y sus tres hermanos: Rodrigo, Matías y María Sol. El mismo gesto s extendió a todos sus seres queridos y allegados.

"Hasta siempre, leproso", expresaron en el parque Independencia para decirle adiós al papá del exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG).

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) se pronunció en términos similares con otro mensaje publicado en redes sociales que decía: "¡Fuerza, Leo!".

Noticias relacionadas
Personal de seguridad privada vigilaba el predio elegido por la familia Messi.

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

El papá de Messi fue al estadio Gabino Sosa a fines de marzo con sus familiares.

Jorge Messi falleció en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

La AFA se solidarizó con Lionel Messi y su familia.

AFA dispuso un minuto de silencio antes de los partidos por la muerte de Jorge Messi

El funcionario presentó un homenaje a Messi tras la conquista del Mundial 2022.

Jorge Messi, "Rosarino de alma y corazón": el emotivo adiós de Pablo Javkin

Ver comentarios

Las más leídas

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel

Lo último

Leo Messi ya viaja de Miami a Rosario para despedir a su padre junto a la familia

Leo Messi ya viaja de Miami a Rosario para despedir a su padre junto a la familia

Pullaro despidió a Jorge Messi: Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio

Pullaro despidió a Jorge Messi: "Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio"

Defensa y Justicia vs. Newells por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Defensa y Justicia vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Pullaro despidió a Jorge Messi: "Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio"

El gobernador de Santa Fe realizó un posteo en redes acompañando a la familia de Lionel. También reveló la tarea de Jorge por Rosario y la provincia
Pullaro despidió a Jorge Messi: Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio
Leo Messi ya viaja de Miami a Rosario para despedir a su padre junto a la familia
Ovación

Leo Messi ya viaja de Miami a Rosario para despedir a su padre junto a la familia

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial
Ovación

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: Abrazo gigante, jefe
La Ciudad

El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: "Abrazo gigante, jefe"

La AFA dispuso un minuto de silencio antes de los partidos por la muerte de Jorge Messi
Ovación

La AFA dispuso un minuto de silencio antes de los partidos por la muerte de Jorge Messi

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel
Ovación

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel

Central piensa en el reemplazo de Campaz y pone la mirada sobre otro futbolista colombiano

Central piensa en el reemplazo de Campaz y pone la mirada sobre otro futbolista colombiano

Ovación
Defensa y Justicia vs. Newells por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Defensa y Justicia vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Defensa y Justicia vs. Newells por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Defensa y Justicia vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Jorge Almirón: Central hizo méritos para resolverlo y ganar antes el partido ante Aldosivi

Jorge Almirón: "Central hizo méritos para resolverlo y ganar antes el partido ante Aldosivi"

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

Policiales
Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme
Policiales

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Asesinaron a un hombre por la espalda en un barrio del noroeste de Santa Fe capital

Asesinaron a un hombre por la espalda en un barrio del noroeste de Santa Fe capital

La Ciudad
Pullaro despidió a Jorge Messi: Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio
La Ciudad

Pullaro despidió a Jorge Messi: "Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio"

El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: Abrazo gigante, jefe

El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: "Abrazo gigante, jefe"

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

El senador que manejó con mate y celular pidió que su video se haga viral por lo bueno
Política

El senador que manejó con mate y celular pidió que su video "se haga viral por lo bueno"

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme
Policiales

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Cruzada solidaria para evitar el cierre de una escuela para chicos con discapacidad
La Ciudad

Cruzada solidaria para evitar el cierre de una escuela para chicos con discapacidad

San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo
La Ciudad

San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo

Condenaron a un hincha de Newells por el incendio del auto de Facundo Guch y amenazas
Policiales

Condenaron a un hincha de Newell's por el incendio del auto de Facundo Guch y amenazas

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo
Policiales

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero
Policiales

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero

El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela
La Ciudad

El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela

Abren las inscripciones de Escribamos Rosa, un concurso de historias sobre el cáncer de mama
La Ciudad

Abren las inscripciones de "Escribamos Rosa", un concurso de historias sobre el cáncer de mama

Denuncian una extorsión para apropiarse de una casa en barrio Alvear
Policiales

Denuncian una extorsión para apropiarse de una casa en barrio Alvear