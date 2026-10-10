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Una floja clasificación de Franco Colapinto en Singapur, que deberá remarla el domingo

El argentino largará 15° en Sepang el GP de Singapur. Después de una sólida Q1, falló en los dos intentos de la Q2. Su compañero de Alpine, el mejor del resto

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

10 de octubre 2026 · 11:42hs
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Franco Colapinto circula en la noche de Marina Bay

AP

Franco Colapinto circula en la noche de Marina Bay, en la clasificación del GP de Singapur.

Franco Colapinto no quedó nada conforme luego de la clasificación, con un 16° puesto clasificatorio que fue de lo peor suyo en el año. Largará 15° el GP de Singapur, a las 9 de este domingo (Disney+), por la penalización a George Russell y su compañero de Alpine, Pierre Gasly, volvió a pasar a la Q3 y fue el mejor del resto. Pole para Max Verstappen.

Colapinto hizo una sólida Q1, pero se cayó en la Q2 cometiendo excesos en ambas vueltas. En la primera golpeó a la salida de la curva 17 con la goma delantera derecha y en la segunda con ambas ruedas, aunque por entonces ya había penado en la curva 5, cuando casi pierde el Alpine.

Según informó el equipo, ambos Alpine tuvieron problemas en el despliegue de energía y Colapinto reportó problemas en el grip trasero en la Q2 que le hizo fallar en sus intentos.

Pero la actuación del argentino esta vez contrastó con la de Gasly, que todo el fin de semana estuvo por encima de los tiempos, siempre saliendo atrás de su compañero en cada intento, tanto en la clasificación de la sprint como en la de la carrera principal.

El francés pasó de nuevo a la Q3, por tercera vez seguida luego de quedar al margen en Madrid (donde sí pasó Colapinto), mostrando que el Alpine sigue competitivo luego de las mejoras traídas en Zandvoort.

De hecho, Gasly fue el mejor del resto, clasificó 8° y largará 7° en Singapur por la penalidad de Russell, que cambió unidad de potencia y partirá último, al lado de Isack Hadjar, dos que se vendrán para adelante.

Verstappen, que viene de ganar en Malasia, venció en la sprint y ahora hizo una nueva pole, partiendo Charles Leclerc a su lado.

Detrás lo harán Hamilton y Antonelli en la segunda fila, Norris-Piastri en la tercera, Gasly-Lawson en la cuarta, Lindblad-Hulkenberg en la quinta, Bearman-Ocon en la sexta, Sainz-Bortoleto en la séptima, Colapinto-Alonso en la octava, Albon-Stroll en la novena, Pérez-Bottas en la décima y Hadjar-Russell en la última.

En otro orden, no hubo penalización para Norris por haber dejado afuera a Piastri en la sprint y por lo tanto le dejaron el último punto que había conseguido. Gasly estaba a la expectativa porque había finalizado 9°, pero no cosechó nada.

Qué pasó en la Q3 de Singapur

Gasly mejoró su tiempo de la Q2, con 1m 32,50s, que lo dejaba 9° detrás de Lawson y delante de Lindblad. Verstappen hacía lo mejor del fin de semana: 1m 31,373s.

Ese tiempo le alcanzó porque solo Leclerc se le arrimó a solo 54 milésimas. Mientras, Gasly mejoraría su registro a 1m 32,225s, imponiéndose a los Racing Bulls de Lawson y Lindblad.

Qué pasó en la Q2 de Singapur

Gomas nuevas blandas y siempre con Colapinto saliendo adelante de Gasly como pasó el viernes en la clasificación de la sprint, además de en la Q1, el argentino hizo un flojo primer intento.

Su primer tiempo fue más lento que los dos de la Q1: 1m 33,866s, luego de golpear el neumático delantero derecho contra el muro a la salida de la curva 17. Hasta ahí venía apenas una décima y media detrás del francés.

Mientras que Gasly hizo 1m 33,174s, calcando casi su mejor crono del primer corte.

El segundo no fue bueno tampoco para el argentino, que casi lo pierde en la curva 3 y aunque hizo su mejor primer parcial, fue casi cuatro décimas más lento que el de Gasly.

>> Leer más: Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Singapur de la Fórmula 1

No mejoró en el segundo parcial y en el tercero volvió a pegar en el mismo sector pero con la goma trasera derecha, por lo que aunque limó una décima, cerró en 1m33,787s quedando último en el corte y por lo tanto 16°.

En cambio Gasly, que estaba 11°, pasó a la Q3 en el octavo lugar con un gran tiempo de 1m 32,602s.

Además del argentino, quedaron afuera Hulkenberg, Bearman, Ocon, Sainz y Bortoleto. Los dos Racing Bulls, Lawson y Lindblad, terminaron atrás del Alpine del francés.

Qué pasó en la Q1 de Singapur

Colapinto hizo dos intentos de vuelta con gomas nuevas y en ambos marcó buenos tiempos. El primero lo puso 7° pero lo bajó al 13° una vez que marcaron todos, y el otro lo dejó en el 9° puesto.

El argentino hizo 1m 33,782s primero y 1m 33,261s después, a solo 581 milésimas del mejor tiempo de Hamilton. Y a 79 milésimas de su compañero.

Gasly fue más rápido por poco en los dos intentos: 1m 33,523s en el primero y 1m 33,182s en el definitivo que lo dejó 7°.

Fueron eliminados Alonso, Albon, Stroll, Pérez, Bottas y Hadjar, que tuvo un problema en el Red Bull que no le permitió hacer su giro veloz.

>>Leer más: Lo que dejó Sepang para Franco Colapinto: una sólida carrera para dejar atrás rápido Bakú

Qué pasó en la sprint de Singapur

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