El arquero de Boca Agustín Rossi no podrá incorporarse a las filas del Minnesotta United (Estados Unidos), por 18 meses y con una opción de compra de 12 millones de dólares, porque la entidad deportiva se enteró que el jugador cargaba una denuncia por violencia de género de su ex novia Bárbara Segovia. La causa se hizo pública cuando Rossi llegó a la Bombonera desde Estudiantes, pero no se tuvo en cuenta si bien la mujer había presentado a la Justicia como prueba un whatsapp donde él reconocía que le había pegado. Tras saberse el hecho, simpatizantes del club norteamericano pidieron a los dirigentes que reconsideren la negociación.

