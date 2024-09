Una carrera de Franco Colapinto que dejará mucha tela para cortar dentro de Williams

Lo hizo ver Colapinto al final de la carrera, cuando agotado y todo dijo: "Creo que hice todas las cosas bien", y no dudó en señalar que "me pararon muy tarde y Pérez me pasó".

O sea que Colapinto señaló al equipo como el responsable de no haber podido sumar. ¿Le caerá bien a Williams? Porque el argentino opinó como lo hubiera hecho un piloto de muchas carreras. En la pista actuó como si lo fuera, hay que ver si quieren que también actúe así afuera. Si sirve para crecer al equipo o no. Debería.

Porque además Colapinto también señala sus errores, siempre dice cuando se manda "una cagada" y lo dice con esa palabras, y le tira flores al equipo como en Bakú, cuando chocó el auto.

"Creo que hice todo bien"

"Hice lo mejor que pude y creo que todo bien. Me pararon muy tarde y me pasó Pérez, creo que no lo hubiera hecho si no hubiera sido así. Me costó mucho la carrera pero hubiera terminado en los puntos is elegíamos bien la estrategia", dijo sin medias tintas, extenuado tras la carrera.

"Checo es un pilotazo, un capo, lo veía mucho y ahora peleo contra él. Me hubiera pasado si no estábamos en Singapur. Igual estoy contento. Singapur debe ser la más dura del año", agregó sobre el mexicano.

"Con las gomas medias tenía muy buen ritmo, pero con las duras estuve mucho al límite. Fue una buena carrera en Singapur. Me da bronca no haber sumado pero sirve para la experiencia", apuntó el argentino.

Colapinto apuntó además que "fue una buena salida. Hubo lugar por adentro y me tiré. Me metía en los puntos por la largada, pero una lástima que no pudo ser por una parada tarde y un poco lenta".

Y agregó: "El auto tenía buen ritmo y terminé muy al límite, muy cerca de las paredes. Lo que estuvo dentro de mi control estuvo bien. La decisión del equipo salió mal, espero no se repita".

¿Qué dijo Williams?

Williams se expresó en sus redes sociales. "Un mega esfuerzo de Franco en condiciones difíciles aquí en Singapur", tuiteó el equipo, con el emoji del aplauso al lado.

"No fue la carrera que queríamos, pero sí un gran esfuerzo de Franco para llevar el coche a casa en P11", agregó Williams con las fotos de sus dos pilotos, pero en más primer plano la de Albon.

Se espera, por supuesto, mayores opiniones de Williams sobre lo que dijo Colapinto. Pero al menos el tailandés cambió su opinión sobre la largada.

Alex Albon al final dijo que estuvo bien

Mientras, Alex Albon se quejó apenas se largó porque sostuvo que "Franco ha sido muy peligroso", pero después el tailandés bajó un cambio. "Lo dije en el fragor de la lucha. Sí, realmente estuvo bien Franco. Vi la largada y cualquiera hubiera hecho lo mismo. Estuvo bien".

En tanto, el español Carlos Sainz, que ocupará el lugar de Colapinto en 2025, se sumó a la crítica inicial a Albon al final de la carrera. Dijo que "Franco casi nos lleva a dos o tres puestos. Hay que tener cuidado con los rockies, porque tal vez no sabe bien la posición de frenada y nos jugamos mucho en la Copa de Constructores. Son riesgos que se toman cuando era novato".

Muy discutible, por cierto. Pero así es la Fórmula Uno donde cada uno defiende su juego. Colapinto hizo una largada extraordinaria y después expresó lo obvio. Que en los boxes perdió la chance de sumar e intentó recuperarse hasta la última vuelta. Irreprochable y Williams también debe tomarlo de esa manera. Se verá, de acá a Austin en un mes.