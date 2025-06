Un veterano de la F1 reveló charlas con Alpine, equipo de Franco Colapinto

La escudería francesa tendrá motores Mercedes a partir de 2026 y tendría en vistas a Bottas, quien fue parte esencial del equipo dirigido por Toto Wolff en la última década. “Probablemente, haya habido algunas conversaciones, aunque yo no he estado realmente involucrado. Tengo un equipo de gestión que siempre está trabajando tras bambalinas para evaluar las opciones disponibles”, señaló en una entrevista con Beyond The Grid, el podcast de la F1.