Un técnico argentino que irá al Mundial 2026 se acordó de Miguel Russo: "Esto también es para vos"

El entrenador de Boca se repone en su casa de una infección urinaria después de haber estado internado cuatro días

6 de septiembre 2025 · 15:31hs
Miguel Russo recibió un mensaje de su colega Gustavo Alfaro desde Paraguay.

Miguel Russo recibió un mensaje de su colega Gustavo Alfaro desde Paraguay.

Miguel Russo pasó una semana difícil. El entrenador estuvo cuatro días internado por una infección urinaria y recién el viernes pudo volver a su casa. Ahora se recupera y espera volver pronto al trabajo, ya que a Boca le espera un partido difícil con Central en Rosario.

Russo acudió al Instituto Fleni, en Buenos Aires, para hacer estudios que ya tenía previstos y en un análisis de laboratorio le detectaron la infección urinaria. Lo dejaron internado en observación y al principio se pensó que sería por un día, pero su estadía en el instituto se extendió y al final duró cuatro días.

El técnico de Boca recibió durante ese lapso un tratamiento de antibióticos que ahora continúa de manera ambulatoria. Por sus antecedentes, los médicos querían asegurarse de eliminar hasta el último vestigio de la bacteria que lo infectó para evitar complicaciones.

Mientras Russo estuvo ausente, el plante xeneize entrenó a las órdenes de su ayudante principal, Claudio Ubeda, quien durante su internación lo visitó en el Fleni. El técnico quiero volver cuanto antes a ponerse al frente del plantel, pero dependerá de lo que digan los médicos.

El mensaje de Gustavo Alfaro a Miguel Russo

Lejos de Buenos Aires, en Asunción, otro entrenador festejó en grande estos días: se trata de Gustavo Alfaro, el director técnico de la selección de Paraguay. Luego de empatar 0 a 0 con Ecuador, el equipo guaraní se clasificó al Mundial 2026. La última vez que había estado en una Copa del Mundo fue en 2010, de la mano de Gerardo Martino.

Para Alfaro fueron días de gloria. Idolatrado por los paraguayos y muy respetado por los futbolistas y la prensa, el hombre de Rafaela no ocultó su alegría como un ciudadano más de ese país.

Y en una de sus tantas declaraciones públicas, Alfaro tuvo un bonito gesto hacia Russo. Recordó que su colega estaba en ese momento internado y le dedicó unas palabras.

“Le deseo pronta recuperación. Miguelito es ejemplo de lucha muy grande para todos nosotros", dijo. Y remató: "Necesitamos verlo bien, en el banco de Boca que tan bien le queda. Esta clasificación también es para vos, abrazo grande”.

