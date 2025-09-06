Jockey Club derrotó a Duendes y es el primer semifinalista del Torneo Regional del Litoral

Jockey Club se quedó con el clásico al imponerse 31-15. GER le ganó a Crai de visitante y Old Resian cayó ante Rowing en Paraná.

Jockey Club tuvo fiesta completa. Le ganó a Duendes y clasificó a las semis.

El Top 9 del Torneo Regional del Litoral , donde está en juego la Copa Banco Macro, entró en la etapa final de su fase clasificatoria. Por la 14ª fecha, Jockey Club y Duendes protagonizaron en las Cuatro Hectáreas un clásico intenso, que tuvo como ganador al conjunto verdiblanco que se impuso por 31-15 y se convirtió en el primer clasificado a las semifinales del certamen. Como buen clásico, tuvo de todo.

El equipo local venía de cosechar dos derrotas consecutivas y si bien una nueva caída no le hubiera cambiado su panorama en el TRL puesto que ya está prácticamente clasificado a las semifinales, necesitaba un resultado positivo para ganar en confianza, para volver a creer y qué mejor que conseguirlo frente al rival de toda la vida.

No le resultó fácil ya que Duendes fue un hueso duro de roer. De hecho en el primer tiempo fue el equipo del barrio Las Delicias el que mejor planteó las cosas y aprovechó los momentos que tuvo. Por eso se fue al descanso imponiéndose 15-8 ante un Jockey que no lució como lo hizo en el complemento.

En el segundo tiempo, el verdiblanco se puso el traje de protagonista desde el arranque. El try de Tomás Stein al minuto no solamente le puso pimienta al partido sino que envalentonó al dueño de casa, que se largó a jugar más y a mostrar su peligrosidad.

De la alegría a la preocupación en Jockey Club

Pocos minutos después, el propio Stein volvió a vulnerar el ingoal visitante, pero esta vez lo pagó caro. Para apoyar se tiró de palomita y su cabeza recibió el impacto de los pies de Pellegrino quien en su afán de defender no detuvo su marcha y sin querer dejó a su rival tendido en el campo. Esa desafortunada jugada cambió el rumbo del partido.

Desde ese momento Jockey Club fue más agresivo en el contacto y a ganar las batallas individuales. Mientras tanto Baronio, con el pie, siguió sumando. En los últimos diez minutos el verdiblanco aceleró nuevamente.

Empezó a tener más la pelota y con ella impuso las condiciones en el tramo final del partido. Fue más incisivo y ambicioso, y terminó acorralando a su rival, para pegarle la estocada letal con el try de Joaquín Fanjul, de muy buena factura, con el que se aseguró el triunfo por 31-15 y de yapa conseguir un valioso punto bonus que ya lo dejó en la semifinales.

Duendes, a pesar de la derrota y de que GER se impuso de visitante ante Crai 19-17 conservó el tercer lugar, pero redujo su crédito.

Los otros partidos del Regional del Litoral

En los restantes partidos, Estudiantes vapuleó a Jockey Club Venado Tuerto 71-27, mientras que Old Resian cayó en Paraná ante Rowing 38-15. Santa Fe tuvo fecha libre.

Posiciones: Jockey Club Rosario, 55 puntos (clasificado a semifinales); Estudiantes, 46; Duendes, 38; GER, 37; Santa Fe Rugby, 32; Rowing y Old Resian (tiene un partido pendiente con Crai), 30; Crai, 23 y Jockey Club Venado Tuerto, 4.

El próximo fin de semana Jockey visitará a GER en la Bombonera, mientras que Duendes recibirá a Jockey Club Venado Tuerto en el barrio Las Delicias. Completando la 15ª fecha, se jugarán los clásicos de Paraná, entre Estudiantes y Rowing, y el de la capital provincial, entre Santa Fe Rugby y Crai.

Luego, el torneo entrará en un impasse hasta el 11 de octubre, oportunidad en que se disputará la 16 fecha.

Lo que queda del torneo

Fecha 16 – 11/10: Jockey Club Rosario v. Santa Fe Rugby; Jockey Club Venado Tuerto v. GER; Paraná Rowing v. Duendes y Old Resian v. Estudiantes. Libre: Crai.

Fecha 17 – 18/10: Duendes v. Old Resian; GER v. Rowing; Santa Fe Rugby v. Jockey Club Venado Tuerto; Crai v. Jockey Club Rosario. Libre: Estudiantes.

Fecha 18 – 25/10: Jockey Club Venado Tuerto v. Crai; Rowing v. Santa Fe Rugby; Old Resian v. GER; Estudiantes v. Duendes. Libre: Jockey Club Rosario.