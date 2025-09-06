El tiempo en Rosario: un domingo que será soleado y con los últimos pulsos del invierno

Será uno de los últimos fines de semana que arrojará los últimos pulsos fríos, previo a la llegada de la primavera. No hay lluvias a la vista

Este domingo será uno de los últimos que registren temperaturas inferiores a los 10 grados durante las mañana y las noches. Al igual que el sábado, durante la mañana habrá que abrigarse , pero el sol elevará la temperatura a cielo despejado. En uno de los últimos pulsos de aire polar, el invierno se despide para darle paso a la primavera y las temperaturas templadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada dominical fresca, pero con humedad relativa en el orden del 50% y una presión atmosférica acorde (1021.7 hPa) , incluso para quienes disfruten de actividades recreativas y deportivas.

Será un día ideal para quienes participan de la Maratón del Puente Rosario - Victoria, que tendrá a más de 2 mil corredores y corredoras trotando sobre la traza vial que una ambas ciudades en una de las competencias más atractivas de Rosario.

Para tal fin, sea como atleta o como espectador o, en su defecto, para quienes decidan disfrutar del domingo, habrá que tener salir bien abrigados porque el frío se hará sentir con 6 grados durante las primeras horas de la mañana, ya que la neblina suspendida en la superficie no dejará penetrar los rayos de sol hasta media mañana.

Con una brisa que soplará entre 7 y 12 kilómetros en la hora, la dirección predominante durante toda la jornada será desde el noreste, sin ráfagas ni precipitaciones a la vista, y una temperatura máxima que alcanzará los 17 grados pasado el mediodía y hasta el ocaso.

Las condiciones para el lunes estarán algo inestables, con intervalos nubosos y una temperatura que oscilará entre los 8 y los 18 grados. Similar será la situación para martes y miércoles, aunque el sol comenzará a asomar con mayor aplomo para ganarle terreno a las nubes y extender las temperaturas máximas hasta los 23 grados, previstos para la tarde del miércoles.