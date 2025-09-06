Cómo fue el debut del sub-13 de Newell's en la Fiesta Conmebol Evolución 2025 en Paraguay

El conjunto rojinegro enfrentó este sábado Universitario de Perú por la primera fecha del grupo A. El torneo internacional se desarrolla en Asunción

Los jugadores y el cuerpo técnico de Newell's que viajaron a Paraguay.

Newell's jugará cuatro partidos. Debe quedar entre los 2 mejores del grupo para ir a semifinales.

Newell's tuvo un debut feliz en la Fiesta Conmebol Evolución 2025 , torneo sub-13 se disputará en Asunción del Paraguay hasta el 14 de septiembre. El conjunto rojinegro derrotó este sábado Universitario de Perú por 2 a 0 , por la 1ª fecha del grupo A.

El equipo que conduce Ariel Ruggeri jugó en el Parque Guasú Metropolitano de Asunción, sede de la competencia, y ganó con los goles de Dalmiro Gómez, a los 14' del primer tiempo, y Byron Juárez, a los 17' del segundo.

Por el mismo grupo, Cerro Porteño de Paraguay superó a Atlético Camino de Bolivia por 2 a 0.

Newell's se volverá a presentar este domingo, a las 15.30, contra Aufi (Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil).

Los siguientes compromisos serán el miércoles 10 de septiembre, frente a Atlético Camino de Bolivia. Mientras que el jueves 11 enfrentará a Cerro Porteño de Paraguay.

Los dos mejores de la zona clasificarán a las semifinales, que se disputarán el sábado 13. Este mismo día se jugarán los partidos por los restantes puestos.

La final y el encuentro por el tercer puesto serán el domingo 14.

