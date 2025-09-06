La Capital | Ovación | Newell's

Cómo fue el debut del sub-13 de Newell's en la Fiesta Conmebol Evolución 2025 en Paraguay

El conjunto rojinegro enfrentó este sábado Universitario de Perú por la primera fecha del grupo A. El torneo internacional se desarrolla en Asunción

6 de septiembre 2025 · 20:04hs
Newell's jugará cuatro partidos. Debe quedar entre los 2 mejores del grupo para ir a semifinales.

Newell's jugará cuatro partidos. Debe quedar entre los 2 mejores del grupo para ir a semifinales.
Los jugadores y el cuerpo técnico de Newell's que viajaron a Paraguay.

Los jugadores y el cuerpo técnico de Newell's que viajaron a Paraguay.

Newell's tuvo un debut feliz en la Fiesta Conmebol Evolución 2025, torneo sub-13 se disputará en Asunción del Paraguay hasta el 14 de septiembre. El conjunto rojinegro derrotó este sábado Universitario de Perú por 2 a 0, por la 1ª fecha del grupo A.

El equipo que conduce Ariel Ruggeri jugó en el Parque Guasú Metropolitano de Asunción, sede de la competencia, y ganó con los goles de Dalmiro Gómez, a los 14' del primer tiempo, y Byron Juárez, a los 17' del segundo.

Por el mismo grupo, Cerro Porteño de Paraguay superó a Atlético Camino de Bolivia por 2 a 0.

El próximo partido de Newell's

Newell's se volverá a presentar este domingo, a las 15.30, contra Aufi (Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil).

Los siguientes compromisos serán el miércoles 10 de septiembre, frente a Atlético Camino de Bolivia. Mientras que el jueves 11 enfrentará a Cerro Porteño de Paraguay.

Los dos mejores de la zona clasificarán a las semifinales, que se disputarán el sábado 13. Este mismo día se jugarán los partidos por los restantes puestos.

La final y el encuentro por el tercer puesto serán el domingo 14.

Los jugadores y el cuerpo técnico de Newell's que viajaron a Paraguay.

Los jugadores y el cuerpo técnico de Newell's que viajaron a Paraguay.

El plantel de Newell's está integrado por:

  • Ian Coraza
  • Máximo Romero
  • Bruno Brauer
  • Santino Damiani
  • Dylan Cardozo
  • Juan Pablo Biasutti
  • Byron Juárez
  • Gian Luca Godoy
  • Rodrigo Sanabria
  • Bautista Marini
  • Dalmiro Gómez
  • Santino Vojvoda
  • Ignacio Lencina
  • Benjamín Benítez
  • Francisco Geminale
  • Yaco Pavoni
  • Franchesco Tenassio
  • Joaquín Suárez
  • Felipe Bosco
