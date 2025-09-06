Cómo fue el debut del sub-13 de Newell's en la Fiesta Conmebol Evolución 2025 en Paraguay

Newell's tuvo un debut feliz en la Fiesta Conmebol Evolución 2025, torneo sub-13 se disputará en Asunción del Paraguay hasta el 14 de septiembre. El conjunto rojinegro derrotó este sábado Universitario de Perú por 2 a 0, por la 1ª fecha del grupo A.
El equipo que conduce Ariel Ruggeri jugó en el Parque Guasú Metropolitano de Asunción, sede de la competencia, y ganó con los goles de Dalmiro Gómez, a los 14' del primer tiempo, y Byron Juárez, a los 17' del segundo.
Por el mismo grupo, Cerro Porteño de Paraguay superó a Atlético Camino de Bolivia por 2 a 0.
Newell's se volverá a presentar este domingo, a las 15.30, contra Aufi (Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil).
Los siguientes compromisos serán el miércoles 10 de septiembre, frente a Atlético Camino de Bolivia. Mientras que el jueves 11 enfrentará a Cerro Porteño de Paraguay.
Los dos mejores de la zona clasificarán a las semifinales, que se disputarán el sábado 13. Este mismo día se jugarán los partidos por los restantes puestos.
La final y el encuentro por el tercer puesto serán el domingo 14.
