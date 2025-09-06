La Capital | Policiales | droga

Casilda: secuestran dinero y droga que habría sido provista por el "Cártel del patrón del norte"

El jefe es Reynaldo Delfín Castedo, condenado a 16 años por narcotráfico. La organización estuvo implicada en el caso "Carbón blanco"

6 de septiembre 2025 · 16:39hs
Parte del material secuestrado en Casilda: droga

Parte del material secuestrado en Casilda: droga, dinero en efectivo y armas.

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron este viernes dos allanamientos en Casilda que derivaron en la detención de tres personas y el secuestro de más de un kilo de cocaína con el logo de un delfín, que indica que esa droga es parte de lo producido por el "Cártel del patrón del norte".

Las medidas, ordenadas por el fiscal Emiliano Ehret, se llevaron a cabo en domicilios ubicados en La Rioja al 1200 y Moreno al 1700. Allí fueron detenidas Mirta N. (41), Sasha L. (21) y Alexis R. (34), quienes quedaron bajo investigación por presunta participación en una red de microtráfico de estupefacientes.

Durante los procedimientos, se incautó un ladrillo de cocaína con un peso total de 1,295 kilogramos, además de 161,1 gramos de marihuana, un arma de fuego calibre 22 con tres municiones, tres balanzas digitales con restos de sustancia, una contadora de billetes y un automóvil Ford Fiesta. Cabe resaltar que el pan de cocaína secuestrado es de máxima pureza y contaba con el sello del delfín.

También se secuestraron más de dos millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones, elementos que podrían ser claves para reconstruir la ruta del dinero y las operaciones de venta.

Los tres detenidos fueron trasladados a sede policial y permanecen incomunicados, a la espera de la correspondiente audiencia imputativa. Por el momento, no se descartan nuevas detenciones ni la vinculación con organizaciones más amplias fuera del departamento Caseros.

Este nuevo golpe al narcotráfico pone en evidencia la persistente presencia de estructuras delictivas que replican esquemas ya conocidos en otras zonas del país, donde el “sello del patrón del norte” reaparece con fuerza en la trama del narcomenudeo local.

Años ligado al negocio de la droga

El Cártel del patrón del norte es el grupo comandado por Reynaldo Delfín Castedo. Hasta su detención, en julio de 2016, era considerado por las autoridades como “el dueño” de ambos lados de la frontera cercana a Profesor Salvador Mazza, en el límite “caliente” entre Salta y Bolivia.

Estuvo prófugo ocho años hasta que efectivos de la Gendarmería lo arrestaron cuando circulaba en una camioneta 4x4 por el partido bonaerense de Ituzaingó.

image (52).jpg
Reynaldo Delfín Castedo, al momento de ser detenido, en 2016.

Reynaldo Delfín Castedo, al momento de ser detenido, en 2016.

El 7 de diciembre del 2022, los jueces Federico Díaz, Mario Juárez y Marta Snopek condenaron a Castedo a 16 años de prisión tras considerarlo jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.

Desde 1999 había registros del clan Castedo. En 2006, dos años antes de pasar a la clandestinidad, Castedo había sido imputado como líder de una asociación ilícita dedicada al tráfico de estupefacientes y por el delito de encubrimiento, según informó oportunamente el Ministerio Público. Los investigadores judiciales le atribuían el tráfico de cocaína a Europa, escondida —entre otras modalidades— en carbón vegetal.

Causa "Carbón blanco"

Para la Justicia, Castedo fue el proveedor de la operación "Carbón blanco", el mayor contrabando de cocaína de la historia, con cargamentos de droga camuflados en carbón vegetal que salían desde Quitilipi, Chaco, y llegaban a España y a Portugal a través de los puertos de Rosario y de Zárate. Los envíos se habrían concretado entre 2005 y 2012. Los artífices de ese despliegue fueron los fallecidos Carlos Salvatore y Patricio Gorosito, condenados a 21 y 19 años de prisión, respectivamente.

>> Leer más: Allanamientos complican a narco vinculado con "Carbón Blanco"

Según las crónicas, Castedo fue absuelto en el caso Carbón blanco. No se objetó el hecho de que haya sido el proveedor de la droga de dos embarques y la tenencia de un lote de estupefacientes para un tercer envío —que no se concretó porque le incautaron la sustancia, que estaba escondida en un motorhome en Capilla del Señor-, que le había atribuido la fiscalía. El Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata decretó la prescripción de la acción penal en su contra.

Noticias relacionadas
Se entregó uno de los sospechosos de atacar la casa de Norma Acosta.

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Grave acusación a dos suboficiales de la policía de la provincia por torturas, robo y otros delitos. 

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Revuelo en Empalme Graneros. El transporte escolar en el que hallaron las armas.

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Prefectura Naval hizo el operativo el último martes en el río Paraná.

Muerte en el Paraná: identificaron el cuerpo que apareció flotando en el río

Ver comentarios

Las más leídas

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Lo último

Horacio Zeballos hizo historia con la consagración en el US Open

Horacio Zeballos hizo historia con la consagración en el US Open

Alertan que el aumento de importaciones ganan terreno sobre el mercado interno

Alertan que el aumento de importaciones ganan terreno sobre el mercado interno

Milei y Kicillof pondrán mucho en juego en las elecciones bonaerenses de este domingo

Milei y Kicillof pondrán mucho en juego en las elecciones bonaerenses de este domingo

Casilda: secuestran dinero y droga que habría sido provista por el "Cártel del patrón del norte"

El jefe es Reynaldo Delfín Castedo, condenado a 16 años por narcotráfico. La organización estuvo implicada en el caso "Carbón blanco"

Casilda: secuestran dinero y droga que habría sido provista por el Cártel del patrón del norte
Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir de 2026

Por Gonzalo Santamaría
Información General

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir de 2026

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer
Información general

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe
Política

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital
La Región

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital

Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli
La Ciudad

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Franco Colapinto hizo una gran FP3 y superó a Pierre Gasly, que fue confirmado en Alpine hasta 2028

Franco Colapinto hizo una gran FP3 y superó a Pierre Gasly, que fue confirmado en Alpine hasta 2028

Ovación
Buena para Franco Colapinto: largará adelante de Pierre Gasly el GP de Italia en Monza

Por Gustavo Conti
Ovación

Buena para Franco Colapinto: largará adelante de Pierre Gasly el GP de Italia en Monza

Buena para Franco Colapinto: largará adelante de Pierre Gasly el GP de Italia en Monza

Buena para Franco Colapinto: largará adelante de Pierre Gasly el GP de Italia en Monza

Franco Colapinto ratificó en Monza un gran momento para aferrarse al segundo asiento de Alpine

Franco Colapinto ratificó en Monza un gran momento para aferrarse al segundo asiento de Alpine

Newells y la Copa Argentina: no es oficial, pero trascendieron precios de entradas y tribunas a ocupar

Newell's y la Copa Argentina: no es oficial, pero trascendieron precios de entradas y tribunas a ocupar

Policiales
Casilda: secuestran dinero y droga que habría sido provista por el Cártel del patrón del norte
Policiales

Casilda: secuestran dinero y droga que habría sido provista por el "Cártel del patrón del norte"

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

La Ciudad
Pasaporte: cuánto cuesta y cómo se tramita en Rosario
La Ciudad

Pasaporte: cuánto cuesta y cómo se tramita en Rosario

Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional
Politica

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

Policiales

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Nelson Castro aseguró que Milei tiene un problema psíquico importante
Política

Nelson Castro aseguró que Milei tiene "un problema psíquico importante"

Discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo
La Ciudad

Discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Muerte en el Paraná: identificaron el cuerpo que apareció flotando en el río
Policiales

Muerte en el Paraná: identificaron el cuerpo que apareció flotando en el río

Candidatos de LLA organizan un SantaFest para esquivar la tormenta política
Política

Candidatos de LLA organizan un "SantaFest" para esquivar la tormenta política

Pidieron el juicio político del magistrado que censuró los audios de Karina Milei
Política

Pidieron el juicio político del magistrado que censuró los audios de Karina Milei

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública
La Ciudad

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione
Política

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE
La Ciudad

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros
LA CIUDAD

Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad
La Ciudad

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro
La Ciudad

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro

Las lluvias dilatan el avance de las defensas en la cascada del Saladillo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las lluvias dilatan el avance de las defensas en la cascada del Saladillo

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos
La Región

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria
Ovación

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo
Información General

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo