Pasaporte: cuánto cuesta y cómo se tramita en Rosario

El trámite es indispensable para quien quiera viajar a países que no sean miembros o asociados al Mercosur.

Se acercan las vacaciones y quienes estén pensando en viajar al exterior deberán contar con pasaporte para poder hacerlo . La excepción es si se viaja a países miembros o asociados del Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay, como miembros, y Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Bolivia, como asociados), en donde también se puede ingresar con el DNI.

Ahora bien, para viajar a otros países habrá que tramitar el pasaporte. En Rosario hay que sacar un turno previo en www.santafe.gov.ar/turnos , y allí se abren opciones para tramitarlo en Distrito Norte (Warnes 1917), Distrito Oeste (Presidente Perón 4602). Distrito Sur (Presidente Uriburu 637), Distrito Centro (Wheelwright 1486), Distrito Noroeste (Provincias Unidas 150 Bis) y Distrito Sudoeste (Avenida Francia 4435).

Para realizar el trámite es necesario el DNI y un a vez que se obtenga el turno, el día asignado el trámite demorará no más de 15 minutos.

El costo del mismo es de 70 mil pesos y tiene una validez de 10 años desde la fecha de emisión para los mayores de 18 años y de 5 años desde la fecha de emisión para los menores de 18 años.

Quienes necesiten viajar con premura pueden solicitar el Pasaporte Express, que tiene un costo de 150 mil pesos. El trámite comienza con el pago del mismo con tarjeta de crédito o débito desde la página https://tramites.renaper.gob.ar y culmina en las oficinas del Registro Civil.

Qué necesitan los menores de 18 años

Para los menores de 18 años es necesario el acompañamiento del padre, madre o representante legal; y su DNI vigente.

También se puede hacer exhibiendo un permiso para tramitar Pasaporte sin presencia de los padres con certificación de la autoridad pertinente (escribano o juez). El mismo debe indicar expresamente que la autorización alcanza a Pasaportes, DNI, documentos de viaje, documentación necesaria para viajar u otras referencias específicas similares.

En el caso de que el menor esté emancipado, es necesario testimonio judicial, suscripto por el funcionario competente según las leyes aplicables.