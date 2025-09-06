El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

Iba en una camioneta junto a otros cuatro compañeros y el vehículo chocó de atrás a un camión cerca de Santo Tomé

El choque en el que murió el joven jugador de rugby se produjo en la ruta nacional 19, cerca de Santo Tomé.

El rugby santafesino vuelve a estar de luto: un joven jugador murió esta tarde y otros cuatro resultaron heridos cuando la camioneta en la que viajaban chocó desde atrás contra un camión. El siniestro se produjo en la ruta nacional 19, cerca de Santo Tomé.

El siniestro se produjo poco después de las 17 y los rugbiers volvían a la ciudad de Santa Fe provenientes de Rafaela, donde habían jugado un partido. Todos pertenecen a Santa Fe Rugby Club.

El chico fallecido es Salvador Passadore, de 18 años. El conductor del camión contra el que se estrelló la camioneta no sufrió lesiones.

"Yo iba despacio. Sentí el golpe y el camión se me movió. No entendía qué pasaba", dijo el conductor del camión un rato después del choque.

La situación de los heridos

Las víctimas del choque fueron auxiliadas en primera instancia por automovilistas que circulaban por la ruta a esa hora. Luego, los heridos fueron trasladados al hospital Cullen de la capital provincial.

La situación de los heridos es confusa a esta hora, ya que mientras algunas versiones indican que dos de ellos están graves, otras sostienen que ninguno de los cuatro está en condición crítica.

A fines de julio, el rugby santafesino también se había visto conmocionado por la noticia sobre la muerte de Jerónimo Fernández Bobbio, un juvenil del club CRAI de la capital provincial.

Fernández Bobbio había sufrido una serie lesión en el hombro y la clavícula en un partido en Rafaela y fue trasladado a Rosario para ser operado. El chico, de 18 años, se descompensó durante la cirugía y murió horas después mientras estaba en terapia intensiva.