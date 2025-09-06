La Capital | La Región | Roldán

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Sufrió una descompensación durante este sábado por la tarde. Lo trasladaron hacia Rosario, donde permanece internado y estabilizado

6 de septiembre 2025 · 21:15hs
El intendente de Roldán

El intendente de Roldán, Daniel Escalante, sufrió un episodio cardiovascular.

El intendente de Roldán, Daniel Escalante, quedó internado este sábado a la tarde tras sufrir un episodio cardiovascular, según precisaron fuentes del municipio roldanense. Aseguraron que se encuentra estable y acompañado por su familia.

Fuentes consultadas por La Capital precisaron que Escalante se descompensó alrededor de las 14.30 mientras se encontraba en su casa de Roldán y por esa razón tuvo que ser trasladado hacia un sanatorio de Rosario.

Si bien su entorno prefirió mantener en reserva el lugar de atención, trascendió que se encontraba estable y acompañado por su familia, entre ellos su madre, en la unidad coronaria de un sanatorio rosarino.

Desde el área de prensa de la Municipalidad, emitieron el siguiente comunicado:

“La Municipalidad de Roldán informa que el intendente Daniel Escalante sufrió en las últimas horas un evento cardiovascular y actualmente se encuentra internado en la Unidad Coronaria de una institución de la vecina ciudad de Rosario, recibiendo la atención médica correspondiente".

También agrega que "su estado es estable y permanece acompañado por su familia".

A su vez, solicita a la comunidad y a los medios de comunicación "prudencia y respeto en este momento. Cualquier novedad será comunicada oficialmente por este medio”.

Noticias relacionadas
En la tarde del domingo la feria regional también atraerá con espectáculos musicales y destrezas con caballos.

La feria regional "Emprende San Martín" llega a Sastre en el marco de sus 125 años como cabecera departamental

La figura del presidente comunal, en muchos casos percibida como un poder concentrado, sería reemplazada por un intendente. 

Reforma constitucional: Las comunas serán municipios y los mandatos limitados

trabajadores de ternium marcharon en san nicolas contra los despidos

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

El incendio y explosión se produjo en una empresa de transportes de Totoras.

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

Ver comentarios

Las más leídas

Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

Lo último

El tiempo en Rosario: un domingo que será soleado y con los últimos pulsos del invierno

El tiempo en Rosario: un domingo que será soleado y con los últimos pulsos del invierno

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Jockey Club derrotó a Duendes y es el primer semifinalista del Torneo Regional del Litoral

Jockey Club derrotó a Duendes y es el primer semifinalista del Torneo Regional del Litoral

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

Los nuevos cambios curriculares para este nivel proponen la incorporación progresiva de dos horas cátedra de Lenguas Extrajeras en todos los grados
Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

Por Gonzalo Santamaría
Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular
La Región

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Un amparo en Rosario obliga al Iapos a cubrir la cirugía de una mujer con Parkinson
La Ciudad

Un amparo en Rosario obliga al Iapos a cubrir la cirugía de una mujer con Parkinson

El tiempo en Rosario: un domingo que será soleado y con los últimos pulsos del invierno
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un domingo que será soleado y con los últimos pulsos del invierno

Casilda: secuestran dinero y droga que habría sido provista por el Cartel del patrón del norte
Policiales

Casilda: secuestran dinero y droga que habría sido provista por el "Cartel del patrón del norte"

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer
Información general

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

Franco Colapinto hizo una gran FP3 y superó a Pierre Gasly, que fue confirmado en Alpine hasta 2028

Franco Colapinto hizo una gran FP3 y superó a Pierre Gasly, que fue confirmado en Alpine hasta 2028

Ovación
Franco Colapinto ratificó en Monza un gran momento para aferrarse al segundo asiento de Alpine

Por Gustavo Conti
Ovacion

Franco Colapinto ratificó en Monza un gran momento para aferrarse al segundo asiento de Alpine

Franco Colapinto ratificó en Monza un gran momento para aferrarse al segundo asiento de Alpine

Franco Colapinto ratificó en Monza un gran momento para aferrarse al segundo asiento de Alpine

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

Cómo fue el debut del sub-13 de Newells en la Fiesta Conmebol Evolución 2025 en Paraguay

Cómo fue el debut del sub-13 de Newell's en la Fiesta Conmebol Evolución 2025 en Paraguay

Policiales
Casilda: secuestran dinero y droga que habría sido provista por el Cartel del patrón del norte
Policiales

Casilda: secuestran dinero y droga que habría sido provista por el "Cartel del patrón del norte"

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un domingo que será soleado y con los últimos pulsos del invierno
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un domingo que será soleado y con los últimos pulsos del invierno

Un amparo en Rosario obliga al Iapos a cubrir la cirugía de una mujer con Parkinson

Un amparo en Rosario obliga al Iapos a cubrir la cirugía de una mujer con Parkinson

Pasaporte: cuánto cuesta y cómo se tramita en Rosario

Pasaporte: cuánto cuesta y cómo se tramita en Rosario

Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el MPA
La Ciudad

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el MPA

El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana

Piden la vuelta de los serenos de buques: Puede proliferar el narcotráfico
La Región

Piden la vuelta de los serenos de buques: "Puede proliferar el narcotráfico"

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich
La Ciudad

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta
Policiales

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional
Politica

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

Policiales

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Nelson Castro aseguró que Milei tiene un problema psíquico importante
Política

Nelson Castro aseguró que Milei tiene "un problema psíquico importante"

Discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo
La Ciudad

Discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Muerte en el Paraná: identificaron el cuerpo que apareció flotando en el río
Policiales

Muerte en el Paraná: identificaron el cuerpo que apareció flotando en el río

Candidatos de LLA organizan un SantaFest para esquivar la tormenta política
Política

Candidatos de LLA organizan un "SantaFest" para esquivar la tormenta política

Pidieron el juicio político del magistrado que censuró los audios de Karina Milei
Política

Pidieron el juicio político del magistrado que censuró los audios de Karina Milei

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública
La Ciudad

Pilar Dibujito en la UNR: la artista que creó el escudo símbolo de las marchas por la universidad pública

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione
Política

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE
La Ciudad

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros
LA CIUDAD

Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad
La Ciudad

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro
La Ciudad

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro

Las lluvias dilatan el avance de las defensas en la cascada del Saladillo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las lluvias dilatan el avance de las defensas en la cascada del Saladillo

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando