Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Sufrió una descompensación durante este sábado por la tarde. Lo trasladaron hacia Rosario, donde permanece internado y estabilizado

El intendente de Roldán, Daniel Escalante, quedó internado este sábado a la tarde tras sufrir un episodio cardiovascular , según precisaron fuentes del municipio roldanense. Aseguraron que se encuentra estable y acompañado por su familia.

Fuentes consultadas por La Capital precisaron que Escalante se descompensó alrededor de las 14.30 mientras se encontraba en su casa de Roldán y por esa razón tuvo que ser trasladado hacia un sanatorio de Rosario.

Si bien su entorno prefirió mantener en reserva el lugar de atención, trascendió que se encontraba estable y acompañado por su familia, entre ellos su madre , en la unidad coronaria de un sanatorio rosarino.

Desde el área de prensa de la Municipalidad, emitieron el siguiente comunicado:

“La Municipalidad de Roldán informa que el intendente Daniel Escalante sufrió en las últimas horas un evento cardiovascular y actualmente se encuentra internado en la Unidad Coronaria de una institución de la vecina ciudad de Rosario, recibiendo la atención médica correspondiente".

También agrega que "su estado es estable y permanece acompañado por su familia".

A su vez, solicita a la comunidad y a los medios de comunicación "prudencia y respeto en este momento. Cualquier novedad será comunicada oficialmente por este medio”.